Advertisement

Advertisement

Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, tecnici, fotografi e truccatori per realizzare una web series tv, diretta dal regista Modestino Di Nenna e prodotta da Follower One da girarsi prevalentemente ad Avellino. Sono inoltre tuttora aperti i casting per la realizzazione di un interessante spot di carattere commerciale le cui riprese verranno successivamente effettuate nell'ambito della regione Puglia.

Una web series tv

Per la realizzazione di una interessante web series televisiva, a cura della società di produzione cinematografica Follower One e diretta dal regista Modestino Di Nenna, si cercano varie figure, non solo attoriali.

Leggi anche Casting per una web serie prodotta da D&E Animation e spettacoli di Cento Teatri

Le riprese verranno poi effettuate prevalentemente ad Avellino mentre la prima puntata dovrebbe andare in onda orientativamente nel mese di marzo 2019. Si cercano innanzitutto alcuni attori ma anche tecnici, fotografi e truccatori, tutti a livello da stagista.

Advertisement

La serie diretta da Modestino Di Nenna è fondamentalmente una mini fiction di carattere comico (protagonisti un ristoratore e i suoi dipendenti) a cui prenderanno parte, a livello di collaborazione straordinaria, alcuni noti attori. Gli interessati a [VIDEO] prendere parte ai casting devono presentarsi direttamente il prossimo 22 gennaio 2019 ad Avellino presso il ristorante 'Garganta', in Via Dalmazia 34, dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle ore 19. È necessario portare con sé la fotocopia di un documento di identità e, ma solo per gli attori, anche una fotografia in 'piano americano'. Per ulteriori informazioni e dettagli si può far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: gargantacasting@nadyr.it

Uno spot commerciale

Per un interessante spot di carattere commerciale, le cui riprese verranno in seguito effettuate in Puglia, si cercano attori e comparse.

Advertisement

Nello specifico la richiesta è indirizzata verso ambosessi di bella presenza ed età scenica compresa tra i 30 e i 45 anni. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura allegando oltre ai propri dati personali e di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale e almeno due fotografie (uno in primo piano e l'altra a figura intera) a questo indirizzo di posta elettronica: castingvideospot@gmail.com. Solamente i candidati ritenuti interessanti a una prima valutazione online, concernente la documentazione inoltrata, verranno successivamente convocati per le selezioni.