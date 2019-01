Advertisement

Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di diverse comparse per realizzare un interessante spot televisivo per pubblicizzare un marchio di abbigliamento alquanto conosciuto. Le riprese verranno poi effettuate in Toscana. Sono, inoltre, aperti i casting per la ricerca di hostess per accoglienza, supporto linguistico e attività presso il relativo stand, in occasione della Fiera MICAM che si svolgerà a febbraio a Milano. In questo caso è indispensabile la buona conoscenza della lingua inglese e, se possibile, anche quella di una seconda lingua.

Uno spot televisivo pubblicitario

Per la realizzazione di uno spot televisivo finalizzato a pubblicizzare un noto marchio di abbigliamento, le cui riprese verranno effettuate in Toscana il 5 febbraio 2019, si cercano varie comparse.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: due uomini di bella presenza e età compresa tra 45 e 55 anni, con barba folta, due ragazzi tra i 22 e i 35 anni di bella presenza e alti almeno 1, 80, due donne tra i 35 e i 45 anni, con occhi scuri e di bella presenza, quattro ragazze sempre di bella presenza con capelli chiari e di età compresa tra i 22 e i 35 anni. Si precisa che non verranno accettati candidati con tatuaggi in vista sul collo. Verrà data la preferenza a residenti o domiciliati in Toscana, ma in ogni caso oltre alla consueta retribuzione è previsto comunque il totale rimborso delle spese anche per il raggiungimento del luogo delle riprese. Gli interessati devono [VIDEO] inviare due fotografie (una in primo piano e l'altra a figura intera, assolutamente senza occhiali da sole), i propri dati personali e i riferimenti di contatto al seguente indirizzo di posta elettronica: provinisetcinema@gmail.com

Fiera MICAM

Per la Fiera MICAM si cercano a Milano dal 10 al 13 febbraio hostess per accoglienza, supporto linguistico e stand.

Nello specifico la richiesta è orientata verso ragazze di bella presenza, con un buon livello di conoscenza della lingua inglese e, se possibile, anche di una seconda lingua. Le candidate devono inoltre essere disponibili per l'intero periodo e calzare 37 di scarpe. Le interessate devono [VIDEO] inviare alcune fotografie (2 o 3 ma non in formato selfie), i dati personali e di contatto e il proprio curriculum professionale, indicando anche altezza e taglia, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@coopfema.it inserendo come oggetto 'Casting Micamica Marketing'.