Il concorso per Dsga che si terrà in questo 2019 è una delle selezioni più attese da chi sta cercando lavoro. Ancora una volta saranno migliaia e migliaia gli italiani che confideranno in questo concorso per trovare occupazione. I posti messi a disposizione [VIDEO] per gli aspiranti Dsga (Direttore servizi generali amministrativi) sono 2004 e potranno partecipare non solo i possessori delle lauree magistrali o diplomi di laurea specialistiche richiesti, ma anche tutti gli assistenti amministrativi che, al primo gennaio 2018, abbiano comunque maturato tre anni interi di servizio negli ultimi otto ricoprendo proprio le mansioni di Dsga.

Come sono suddivisi i posti per il concorso Dsga

I 2004 posti messi a concorso sono già stati oggetto di suddivisione geografica, del resto ogni partecipante, all'atto della domanda, deve indicare in quale regione proverà a concorrere.

C'è da dire subito che il nord la fa da padrone. Soltanto Lombardia e Piemonte, insieme, mettono a disposizione 672 posti e già questo dato è molto indicativo. Ci saranno invece meno posti [VIDEO] a disposizione al centro e al sud. Ma entriamo nel dettaglio.

In Lombardia 451 posti, in Molise soltanto 3

Come detto è in Lombardia che questo concorso Dsga metterà "in palio" più posti, ben 451. Che il nord sia la zona italiana dove questa figura è più ricercata lo confermano però anche gli altri numeri, basti pensare che in Piemonte sono invece 221 i posti messi a concorso, 200 invece nel Veneto. Un'altra regione dove questa figura lavorativa del mondo scolastico è molto ricercata è l'Emilia Romagna, dove invece le nuove opportunità lavorative sono 209. Chi intende presentare la propria candidatura nelle regioni che mettono a concorso più posti può anche prendere in considerazione la Toscana (171), il Lazio (162) e la Campania (160).

In Friuli-Venezia Giulia ci sono 74 posti messi a concorso, di cui però 10 legati alla lingua slovena. Meno opportunità invece nelle regioni del centro e altre del sud. In Sicilia ci saranno 75 nuovi Dsga, in Abruzzo solamente 13 e in Basilicata 11. Stesso discorso per la Calabria dove invece le nuove posizioni lavorative messe a disposizione per questa selezione sono solamente 33. Qualche chance in più in Liguria (53), Marche (49), Sardegna (45) e Umbria (45). Sono 29 invece i posti a disposizione in Puglia. In Molise si cercano solamente tre nuovi Dsga ed è la regione dove ci saranno meno opportunità di trovare un lavoro.