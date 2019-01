Annuncio

Annuncio

Anche il mese di febbraio 2019 prevede un’intensa attività sindacale per tutelare i diritti dei lavoratori addetti ai trasporti pubblici. Questo purtroppo comporterà dei grossi disagi ad altri cittadini, lavoratori e studenti, che sono costretti a prendere il treno o l’autobus per svolgere le loro attività. Fortunatamente molte compagnie di trasporti mettono a disposizione treni e autobus che viaggeranno comunque anche in caso di sciopero durante le fasce orarie garantite, ossia quelle che sono considerate maggiormente utilizzate, come le prime ore del mattino, l’ora di pranzo e il tardo pomeriggio.

Leggi anche Momcation: arrivano i viaggi studiati per sole mamme

Basta consultare i siti Internet ufficiali delle aziende per conoscere i mezzi disponibili, ad esempio sul portale di Trenitalia c’è una sezione apposita chiamata 'In caso di sciopero' dove basta cliccare per conoscere i convogli che viaggeranno sempre, suddivisi per regione.

Advertisement

Trenitalia sciopera 24 ore

Trenitalia ha annunciato un nuovo sciopero aziendale che inizierà alle 3:00 dell’8 febbraio e terminerà alle 2:00 del 9 febbraio 2019. L’astensione dal lavoro riguarderà il personale addetto all’assistenza e alla vendita di tutta Italia, mentre l’equipaggio e il personale viaggiante si fermerà solo in Liguria. Lo sciopero per quel che riguarda il personale viaggiante di tutte le altre regioni durerà otto ore, dalle 9:01 alle 16:59. Fortunatamente sarà l’unico sciopero dei treni previsto, al momento, nel mese di febbraio.

Sciopero nazionale del trasporto aereo

Gli aerei cominceranno dal 1° febbraio a creare problemi ai viaggiatori, con uno sciopero nazionale del personale aeroportuale [VIDEO] di tutta Italia che coprirà l’intera giornata lavorativa.

Advertisement

I migliori video del giorno

Stessa cosa il giorno seguente, solamente che cambieranno gli aeroporti interessati: metà di quelli italiani il 1° febbraio e il resto il 2 febbraio, almeno sulla carta, ma per sicurezza è bene informarsi. Il 15 febbraio potrebbe essere una vera e propria giornata di disagio per chi deve prendere l’aereo, infatti l’astensione dal lavoro sarà nazionale e durerà dalle ore 00:00 alle 24:00 in tutti gli aeroporti. A scioperare saranno diverse aziende del comparto aereo viaggiante e aeroportuale, compresa Enav, che incrocerà le braccia ovunque.

Scioperi del trasporto pubblico locale

Autobus e metropolitane saranno i mezzi più bersagliati dagli scioperi di febbraio 2019 [VIDEO]. Il 1° febbraio 24 ore di sciopero in Lombardia e nella zona di Cosenza, mentre in Abruzzo l’azienda TUA fermerà i propri mezzi dalle 9:00 alle 13:00. A Treviso 24 ore di sciopero martedì 5 febbraio e il 10 febbraio Torino e provincia saranno interessate da uno sciopero generale che coinvolgerà i mezzi e la metropolitana per 24 ore.

Due giorni più tardi, martedì 12 febbraio altre 24 ore di sciopero del trasporto pubblico locale in provincia di Roma da parte di diverse compagnie. Venerdì 15 febbraio si fermeranno per quattro ore le ferrovie Appulo Lucane di Matera, Potenza e Bari, dalle 16:45 alle 20:45. Stesso giorno quattro ore di sciopero, stavolta dalle 19:00 alle 23:00, da parte dell’azienda napoletana EAV. A Catania martedì 22 febbraio gli addetti al trasporto pubblico incroceranno le braccia dalle 12:00 alle 16:00 e per il momento si tratta dell’ultimo sciopero previsto per questo mese. Per rimanere sempre aggiornati basta consultare il sito Internet della Commissione di Garanzia Sciopero, dove sono riportate in tempo reale le agitazioni sindacali indette e revocate. Alcuni degli scioperi di seguito elencati in ordine di data potrebbero essere cancellati o spostati e ne potrebbero essere aggiunti altri.