Anche a fine mese si presentano opportunità concorsuali per la professione di biologo e tecnico di laboratorio biomedico [VIDEO]. I bandi sono stati pubblicati dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano, per l'assunzione di personale in qualità di biologo e tecnico di laboratorio e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Genetica Molecolare di Pavia (biologo).

Selezione presso ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano ha indetto nuovi concorsi e avvisi pubblici per il reclutamento di nuovo personale sanitario, tra cui un biologo [VIDEO] da assegnare alla UOC Medicina Generale di suddetta azienda e 9 posti, nel ruolo di tecnico di laboratorio biomedico a tempo indeterminato.

Tra i requisiti specifici è richiesto:

Biologo

Laurea magistrale in Biologia (LM-6);

Oppure, diploma di Laurea equipollente del pregresso ordinamento;

Dottorato di ricerca.

Tecnico di laboratorio biomedico

Laurea I livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico, afferente alla classe n°3;

oppure, Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

Iscrizione all'Albo Professionale.

Domande di ammissione

Per entrambi i ruoli sanitari, le domande di ammissione dovranno essere prodotte e inviate tramite procedura telematica, connettendosi al sito: asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it, entro il 28 gennaio (biologo) e prossimo 25 febbraio (tecnico biomedico).

Ricordiamo che la partecipazione al concorso, per la professione di tecnico di laboratorio biomedico, comporta il pagamento concorsuale di € 10,00. Per ulteriori info è possibile prendere visone dei bandi completi sul sito aziendale asst-fbf-sacco.it, alla voce 'incarichi libero professionali', per il ruolo di biologo e alla voce 'concorsi e avvisi' (tecnico biomedico).

Bando biologo a Pavia

L'Istituto di Genetica Molecolare con sede a Pavia ha emanato una selezione pubblica a favore di laureati nel campo dell'area scientifica 'medicina e biologia'. Potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5/05/04 e 9/07/09);

Laurea dichiarata equivalente all'estero;

Non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;

Conoscenza della lingua inglese (opzionale);

Esperienza in biologia molecolare.

Presentazione della domanda

L'istanza deve essere inviata, entro e non oltre il prossimo 11 febbraio, esclusivamente per posta elettronica certificata 'protocollo.igm @pec.cnr.it'.

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati in formato PDF il programma particolareggiato di studio e di ricerca che l'interessato intende svolgere e una lettera di dichiarazione di accettazione da parte del direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR. Il bando integrale è affisso, nel sito bandi.urp.cnr.it/borsestudio/faces/pubblica/RisultatoCercaBorsestudioPubblica. jsp.