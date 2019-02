Annuncio

Annuncio

Sono in corso le selezioni per la ricerca di talenti canori per il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, nell'ambito del casting tour dello Zecchino d'Oro. Le audizioni si svolgeranno in tutta Italia. Sono inoltre aperte le selezioni per il ruolo di direttore o direttrice dell'area tecnica del Festival di arti performative Drodesera.

Il Piccolo Coro dell'Antoniano

Sono attualmente in corso le selezioni per il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, che verranno effettuate a cura della nota istituzione musicale in stretta collaborazione con Wobinda Produzioni, una qualificata e celebre casa di produzione, operante soprattutto in ambito televisivo.

Leggi anche Premi di laurea di febbraio: contributi economici fino a 5000 euro

Il tutto avverrà nell'ambito di uno speciale casting tour dello Zecchino d'Oro, con audizioni in tutta Italia. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso bambini e bambine che abbiano compito 3 anni all'atto dell'iscrizione alle selezioni e di età inferiore agli 11 anni.

Advertisement

Le selezioni prevedono l'esecuzione di un brano canoro a libera scelta, tratto da ben 40 titoli del repertorio classico dello Zecchino d'Oro, il cui elenco è agevolmente reperibile sul relativo sito web. Per ulteriori informazioni e per restare permanentemente aggiornati sulle date e sui luoghi dei casting, è possibile far riferimento direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@ antoniano. it In ogni caso, consigliamo i genitori, o i relativi tutori, dei bambini interessati a visionare previamente il sito web dello Zecchino d'Oro.

Festival di Arti performative Drodesera

In relazione al Festival di arti performative Drodosera, sono in corso le selezioni per trovare una direttrice o un direttore dell'area tecnica. In particolare, i candidati in questione devono possedere questi requisiti: una rilevante competenza nell'analisi e nella valutazione delle richieste delle varie Compagnie interessate a prendere parte all'importante manifestazione, una buona esperienza in ambito tecnico, una adeguata conoscenza della lingua inglese nonchè del software Office, una considerevole propensione al lavoro in collaborazione con altri referenti.

Advertisement

I migliori video del giorno

Gli interessati devono inviare, entro e non oltre il prossimo 10 febbraio, la propria candidatura, che deve essere corredata di dati personali e di contatto nonché di un preciso e dettagliato curriculum professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio@ centralefies. it