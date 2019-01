Annuncio

Casting attualmente aperti per la ricerca di giovani attori e attrici finalizzati alla realizzazione di una nuova importante serie televisiva prodotta da Cattleya, la nota casa di produzione di Serie TV come Gomorra, Suburra e Tutto può succedere. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di numerose e varie figure per realizzare un interessante spettacolo dal titolo Love Story Transylvania che verrà messo in scena tra alcuni mesi a Latina, dopo un intenso periodo di prove.

Una nuova serie televisiva

Per una nuova serie tv prodotta da Cattleya, la casa di produzione di Gomorra, Suburra e Tutto può succedere, si selezionano come attori ragazzi e ragazze di età scenica compresa tra i 18 e i 21 anni.

I casting si terranno a Ravenna, presso il Palazzo del Cinema e dei Congressi (Largo Firenze, 1), lunedì 4 e martedì 5 febbraio dalle ore 13 alle 18. Gli interessati devono [VIDEO] presentarsi direttamente portando con sé la fotocopia di un documento di riconoscimento e del proprio codice fiscale (o della tessera sanitaria). I minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Quanti dovessero trovarsi nell'impossibilità di prendere parte alle selezioni in questione possono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente a due fotografie recenti (in primo piano e a figura intera), unitamente al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingcattleyaemiliaromagna@gmail.com

Love Story Transylvania

Per la realizzazione dello spettacolo dal titolo Love Story Transylvania la compagnia di musical 'Fuente de L'Alma' seleziona varie figure.

La messa in scena dello spettacolo è previsto nel mese di maggio a Latina dove peraltro si terranno le selezioni e verranno effettuate le prove. Nello specifico la richiesta è indirizzata verso due cantanti/attrici, tre attrici, due attori, due ballerini e cinque ballerine. Gli interessati devono [VIDEO] inviare entro il prossimo 7 febbraio i propri dati personali e di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale al seguente indirizzo di posta elettronica: info@morganroses.com indicando nell'oggetto il ruolo per cui ci si candida. Si precisa che le prove (massimo ventiquattro) verranno regolarmente retribuite e si terranno con la frequenza di due volte a settimana per la durata di tre mesi.