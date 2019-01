Annuncio

Sono attualmente ancora aperte le selezioni per la ricerca di numerose comparse di varie età per realizzare la seconda stagione della celebre serie televisiva dal titolo L'Amica Geniale, tratta dai romanzi della nota scrittrice Elena Ferrante. Sono inoltre tuttora in corso i casting per reperire varie figure, tutte di età giovanile, per la realizzazione di un importante video musicale, le cui riprese verranno poi realizzate prossimamente tra Roma e L'Aquila a cura della società d produzione multimediale Fadeout Studio.

L'Amica Geniale

Per la seconda stagione della nota serie televisiva in onda sulle reti RAI e dal titolo L'Amica Geniale, tratta dai romanzi della celebre scrittrice Elena Ferrante, sono tuttora aperti i casting per la ricerca di comparse.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra i 18 e 75 anni, che non abbiano preso parte ai precedenti casting o partecipato alle riprese della prima stagione della Serie TV. Si precisa che dato il contesto storico in cui è ambientata la serie televisiva prodotta da Wildside, non verranno accolte le eventuali candidature di soggetti con tatuaggi e piercing visibili. Gli interessati devono [VIDEO] presentarsi direttamente alle prossime selezioni, che si terranno martedī 5 febbraio presso il noto parco dei divertimenti di Napoli 'Edenlandia', nel quartiere Fuorigrotta, dalle ore 9 alle 18.

Un video musicale

Per la realizzazione di un importante video musicale e le cui riprese verranno successivamente effettuate dal 15 e il 17 febbraio 2019 tra Roma e L'Aquila, la società di produzione Fadeout Studio seleziona alcune figure.

Nello specifico, la richiesta è orientata verso quattro ragazzi e quattro ragazze, tutti di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Si precisa che i ragazzi devono dimostrare di essere in grado di guidare un motorino di cilindrata 50. Previsto il rimborso delle spese oltre alle regolare e consueta retribuzione. Gli interessati a [VIDEO] presentare la propria candidatura devono inviare entro e non oltre domenica 10 febbraio 2019 i propri dati personali e i relativi riferimenti di contatto, unitamente a tre fotografie (in primo piano, a mezzo busto e a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: produzione@fadeoutstudio.it inserendo nell'oggetto 'candidatura videoclip'. L'inoltro delle candidature dei minorenni andrà effettuato a cura dai relativi genitori o da chi ne fa le veci.