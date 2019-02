Annuncio

Dopo aver parlato delle ultime selezioni in campo sanitario, in questo articolo vorremmo indicarvi nuovi concorsi rivolti a laureati in scienze dell'educazione, psicologia e servizio sociale. I bandi, con scadenza fino al 29 marzo sono stati emanati dal Comune di Firenze (educatore asilo nido), dal Comune di Abbiategrasso, per la professione di psicologo e dal Comune di Albenga, per il ruolo di assistente sociale.

Firenze, 11 posti per educatore asilo nido

Il Comune di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per la copertura di n.11 posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di educatore di asilo nido, con riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze armate. Sono ammessi a presentare la domanda, coloro in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea;

Idoneità fisica all’impiego e godimento del diritto di elettorato politico attivo;

Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19;

Oppure, Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;

Titoli di studio equipollenti o equiparati ai sensi di legge.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, deve essere redatta è presentata in forma esclusivamente digitale, connettendosi all'indirizzo: comune.fi.it, entro il prossimo lunedì 18 marzo.

Ricordiamo che il bando completo è affisso, nel sito del Comune di Firenze: Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti.

Concorso per psicologo

L'Azienda Speciale Servizi Alla Persona di Abbiategrasso, in provincia di Milano indice una procedura comparativa, per la formazione di una graduatoria, da cui attingere incarichi di psicologo.Tra i requisiti specifici è richiesto un:

Diploma di laurea vecchio ordinamento in Psicologia;

Oppure, Laurea magistrale in Psicologia (nuovo ordinamento);

Iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli psicologi;

Comprovate esperienza per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi, presso i servizi 'sportello di donna'.

Invio dell'istanza

L'invio dell'istanza può avvenire secondo uno dei seguenti modi: PEC, all'indirizzo' assp @pec.it'; consegna a mano o mediante posta, entro e non oltre il 25 febbraio. Il bando completo è disponibile all'indirizzo: asspabbiategrasso.it/nuovo/nbandi.asp.

Selezione per assistente sociale

Concorso pubblico emanato dal Comune di Albenga, in provincia di Savona, per l'assunzione di un assistente sociale, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, gli aspiranti devono essere iscritti al relativo albo professionale, con titolo di studio specifico di 'assistente sociale'.

Domanda di partecipazione

I partecipanti potranno scegliere di inviare la domanda mediante l'uso di una posta elettronica, oppure a mezzo raccomanda o direttamente a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Albenga, entro il 29 marzo. L'avviso integrale è consultabile e scaricabile, sul sito istituzionale: comune.albenga.sv.it - sezione 'bandi di concorso'.