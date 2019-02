Annuncio

Anche a inizio di febbraio non mancano nuovi concorsi pubblici per il ruolo di biologo, assistente sociale e farmacista. I bandi sono stati emanati dall'Istituto Oncologico Veneto (biologo), dal Comune di Vicenza, per la professione di assistente sociale e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia (farmacista). A seguire, le info e requisiti.

Borsa di studio per biologo

L'Istituto Oncologico Veneto - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico indice un avviso pubblico, per il conferimento di una borsa di studio ad un candidato in possesso di una laurea in Biologia o Biotecnologia, con titolo preferenziale in 'Patologia molecolare dell’apparato gastroenterico'.

Domanda di ammissione

La domanda potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata 'protocollo.iov @pecveneto.it', oppure consegnata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo IOV, entro il prossimo 8 febbraio. Il bando completo è consultabile, nel sito: ioveneto.it - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali.

Selezione pubblica per assistente sociali

A Vicenza, il comune ha indetto una selezione pubblica, per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali. I partecipanti sono in possesso di suddetti requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

Idoneità fisica all’impiego;

Diploma di laurea in 'Servizio Sociale';

Oppure, titolo di laurea equiparata o equipollente;

Iscrizione all'albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali

Invio della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica, sul sito internet del Comune di Vicenza, entro il 22 febbraio prossimo. Per ulteriori requisiti è possibile reperire la versione integrale del bando, sul sito istituzionale: comune.vicenza.it - pubblicazioni on-line, Concorsi Pubblici.

Concorso pubblico per farmacista

L'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia indice un pubblico concorso, per l'assunzione di un posto di farmacista territoriale. Coloro che intendo presentare l'istanza di ammissione al concorso hanno conseguito predetti requisiti:

Diploma di laurea magistrale in Farmacia;

Oppure, in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

Iscrizione al relativo albo professionale;

Specializzazione in Farmaceutica Territoriale o disciplina equipollente.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inviate, entro il 4 marzo secondo le seguenti modalità: consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di Pavia; inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite PEC 'protocollo @pec.asst-pavia.it'. All'istanza è necessario allegare, la ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Euro 15,00. Il testo completo del bando è consultabile sul sito internet: asst-pavia.it.