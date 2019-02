Annuncio

Novità in campo professionale per il ruolo di educatore di asilo nido e assistente sociale. Tre differenti enti hanno emanato nuove selezioni pubbliche per le medesime posizioni. I bandi, con scadenza fino al 25 febbraio prossimo sono stati pubblicati in Lombardia dall'Azienda Speciale Insieme per il Sociale, dal comune di Trieste (educatore asilo nido), e dal comune di Vicenza, per la professione di assistente sociale.

Due bandi per educatori asilo nido

Avviso pubblico indetto dall'Azienda Speciale Insieme per il Sociale formata dai comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, per la formazione di una graduatoria di educatori asilo nido (livello 3 super) a tempo determinato.

Tra i requisiti specifici è richiesta:

Pregressa esperienza di almeno un anno presso asili nidi pubblici o privati;

Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione classe L-19;

Oppure, Laurea triennale in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione classe L/SNT02;

Oppure, Diploma di Laurea Vecchio ordinamento in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione;

Altri titoli equivalenti.

Presentazione delle domande

Per essere ammessi alle selezione, i candidati dovranno presentare l'istanza di ammissione, entro il 25 febbraio prossimo, con una delle seguenti modalità: a mano, presso la sede legale di I.P.I.S - situata al Centro Diurno Disabili di Cusano Milanino; oppure mediante raccomandata o PEC.

Ricordiamo che è possibile reperire il testo completo dell'avviso, nel sito: insiemeperilsociale.it.

Il comune di Trieste ha indetto una pubblica selezione, per il conferimento di una nuova graduatoria riferita alla professione di istruttore educativo asilo nido. Oltre ai requisiti generali, gli aspiranti devono aver conseguito una delle seguenti lauree o titoli di studio:

Diploma di laurea in Psicologia, oppure classe n. LM-51;

Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o in Pedagogia;

Diploma dì maturità rilasciato dagli lstituti Magistrali;

Altri Diplomi di maturità che consentano I'accesso all'Università, di area psico-pedagogìco-sociale.

Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione, eclusivamente mediante procedura telematica, nel sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, entro il 22 febbraio. Per ulteriori info, potete reperire il bando integrale, nel portale istituzione: bandieconcorsi.comune.trieste.it.

Concorso per assistente sociale

Il comune di Vicenza ha emanato una selezione pubblica per l'assunzione di nuovi assistenti sociali, con contratto a tempo determinato. Al concorso possono partecipare: i cittadini dell'Unione Europea che abbiano conseguito un diploma di laurea in Servizio Sociale o un titolo di laurea comparata o equipollente per suddetta professione, con relativa iscrizione all'albo professionale.

Invio dell'istanza

L'istanza di partecipazione, deve essere inoltrata esclusivamente attraverso procedura informatica, sul sito internet: comune.vicenza.it, seguendo questo percorso: 'pubblicazioni on-line - Concorsi Pubblici', entro il prossimo 22 febbraio. È possibile reperire il bando completo, nel sito: comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/216426