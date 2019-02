Annuncio

Sono in corso i casting per la ricerca di varie figure per lo short film dal titolo Sanpietro, diretto da Andrea Chinappi e collegato alla Scuola Holden di Torino. Sono inoltre aperte le selezioni di ragazzi per la realizzazione di un video musicale diretto da Erika Errante, con le riprese che verranno poi effettuate a Genova.

Un cortometraggio

Per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo provvisorio 'Sanpietro', che verrà diretto da Andrea Chinappi, si cercano le seguenti figure, tutte possibilmente piemontesi: un attore di età scenica intorno ai 60 anni (può avere una età anagrafica tra i 55 e i 65 anni), con struttura fisica esile e modo di fare distinto e cordiale, preferibilmente con i capelli bianchi e con numerose rughe sul volto (ruolo: Sanpietro); un'attrice di età scenica intorno ai 30 anni, con volto segnato dalla sofferenza (ruolo: Anna); un attore di età scenica intorno ai 30 anni, alto, robusto (Ruolo: Claudio), un bambino di età scenica intorno ai 6 anni (Ruolo: Filippo).

Gli interessati devono inviare la propria candidatura, indicando dati personali e di contatto e allegando una fotografia in primo piano e una a figura intera, nonché un video contenente una auto-intervista di presentazione (della durata massima di 1 minuto e mezzo), al seguente indirizzo di posta elettronica: sanpietrocortometraggio@gmail.com. Lo short film è connesso alla Scuola Holden di Torino. Le riprese verranno poi effettuate nell'arco di tre giorni. Si precisa che la candidatura dei minorenni andrà effettuata a cura dei genitori o di chi ne fa le veci.

Un video musicale

Per realizzare un video musicale diretto da Erika Errante e le cui riprese verranno effettuate alla fine del mese di febbraio 2019 a Genova, si cerca un ragazzo di età compresa tra i 18 e i 22 anni, di bella presenza e alquanto spigliato.

Gli interessati a candidarsi devono inviare entro e non oltre il prossimo 21 febbraio i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre due fotografie, di cui una in primo piano e una a figura intera, nonché il proprio curriculum artistico-professionale, a: info@erikaerrante.com. Si consiglia, anche se non è da ritenersi indispensabile, l'inoltro anche di un breve video di presentazione, di durata non superiore a 30 secondi e che potrà essere realizzato anche con uno smartphone. Verranno comunque preferite le candidature provenienti da residenti, domiciliati o con un appoggio in Liguria.