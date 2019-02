Annuncio

Indire, lo scorso giovedì 31 gennaio, ha pubblicato il terzo aggiornamento sui dati relativi all'utilizzo della piattaforma Neoassunti Indire 2018/2019 (il prossimo aggiornamento è previsto per il giorno 15 febbraio). Da una prima analisi si può vedere il considerevole incremento dei bilanci iniziali in lavorazione, essi infatti sono pari a 13.729, contro i 6.798 inviati (nell'aggiornamento del 15 gennaio i bilanci iniziali inviati erano pari a 4.042). Pochi invece i bilanci iniziali del percorso Fit inviati: appena 853.

Vediamo nel dettaglio i dati riferiti alle altre attività previste.

Dati sui laboratori formativi, attività di visiting e didattica

Restano pochi i laboratori formativi documentati, infatti, essi sono passati da 175 dello scorso aggiornamento a 687.

Le visite a scuole innovative sono state appena 32. Si evidenzia però un considerevole incremento dei materiali caricati per l'attività didattica, riferiti principalmente a quelli utilizzati durante la lezione, pari a 766. I materiali caricati per l'attività didattica infatti sono passati da 1550 a 2609. Per l'attività di ricerca-azione tra il 26 novembre e il 31 gennaio sono stati caricati complessivamente 555 materiali utilizzati dai docenti. Altro dato di interesse è la lavorazione di 8016 bilanci finali, di cui 8 già inviati. Sarebbe ad ogni modo preferibile completare i bilanci finali nella fase ultima del processo formativo, in modo tale da poter esprimere in maniera precisa quelle che sono state le competenze finali acquisite a seguito della formazione nell'anno di prova. Sarebbe consigliabile anche compilare nella fase finale i questionari di monitoraggio della formazione.

Risultano, inoltre, esportati sette dossier finali nell'ambiente neoassunti e due nel percorso annuale Fit, nel periodo compreso tra il 26 novembre e il 31 gennaio 2019. Si ricorda che non ci sono dei tempi precisi per svolgere il lavoro in piattaforma, ma è comunque preferibile seguire le linee guida senza anticipare i tempi. Sono 23.962 i questionari in lavorazione nell'ambiente neoassunti e 71 quelli inviati; 3.290 sono, invece, i questionari in lavorazione nel percorso annuale Fit e 14 quelli già inviati. La formazione online è calcolata in maniera forfettaria per un totale di 20 ore complessive, infatti, la piattaforma non tiene conto del tempo effettivo di connessione.