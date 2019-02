Annuncio

Arriva una importante novità per chi è interessato a trovare lavoro in ambito sanitario. Si aprono le gare per le assunzioni di 98 figure professionali al San Raffaele Montemario e la Regione Lazio pubblica i bandi sul Bollettino Ufficiale. Tutti i posti a disposizione saranno a tempo indeterminato, la stragrande maggioranza destinati alla figura di Infermiere. Numerose le opportunità anche per altre figure tipiche del settore, a partire dagli Operatori Socio Sanitari. Vediamo le posizioni aperte, come candidarsi e che requisiti sono richiesti.

Le figure ricercate

Da ieri è possibile partecipare alle selezioni per le nuove assunzioni. Nello specifico, le posizioni aperte sono, come dicevamo, 98.

Di queste, 50 sono destinate alla figura di Infermiere. Per questa figura il livello di inquadramento sarà l’E2. Si cercano anche 19 Oss livello D2, 6 Fisioterapisti, 2 Educatori, 10 Ausiliari, un dentista ed un assistente sociale. Inoltre, si ricercano figure 9 figure che rientrano nel personale non sanitario e cioè due Impiegati d’ordine ed uno di concetto, due Operai generici e 4 centralinisti.

I requisiti

Naturalmente, essendo molteplici e soprattutto differenti le figure oggetto del bando, diversi sono i requisiti richiesti a chi volesse candidarsi. I requisiti specifici per le varie posizioni aperte sono chiaramente elencati nel bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale n° 15 e disponibile sul sito “regione.lazio.it”.

I requisiti comuni a tutti sono quelli classici, cioè la cittadinanza italiana e l’idoneità fisica per le mansioni da svolgere. Previsti in linea generale, il possesso di laurea, diploma universitario, titoli validi per la figura a cui ci si candida e eventuali iscrizioni all’Albo Professionale di riferimento. L’inquadramento per le figure professionali sia sanitarie che non, sarà fatto in base al CCNL personale dipendente delle strutture sanitarie associate Aiop-Rsa.

La domanda

Il sito di riferimento per presentare le istanze è “internationalhospital.it” e pertanto, l’unica modalità di invio prevista è quella telematica. La domanda infatti va compilata on line collegandosi al sito Internet.

Le domande scadranno come di consueto, dopo 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione. Nello specifico, le istanze di partecipazione al bando potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 21 marzo prossimo.