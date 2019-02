Annuncio

In questi ultimi giorni ci sono aggiornamenti per quel che riguarda i Concorsi Pubblici, finalizzati ad avere borse di studio o contratti libero professionali, in particolare per la professione di biologo, tecnico di laboratorio biomedico e farmacista.

I bandi sono stati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma (per il ruolo di biologo), dall'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Parma (per il ruolo di tecnico di laboratorio biomedico) e dall'Azienda Universitaria Integrata di Verona (per il ruolo di farmacista).

Pubblico concorso biologo

L'Istituto Superiore di Sanità con sede a Roma indice un pubblico concorso, per il conferimento di una borsa di studio della durata di un anno, da fruire presso il 'Dipartimento di Ambiente e Salute' di suddetta azienda sanitaria.

Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono essere in possesso di:

Laurea Magistrale in Genetica e Biologia Molecolare;

Oppure, Biotecnologie mediche;

Altri titoli equivalenti.

Invio della domanda

La domanda di ammissione al concorso, deve essere presentata a mezzo informatico PEC (protocollo.centrale @pec.iss.it), oppure con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il prossimo 21 marzo. Il bando completo è reperibile, nel sito: iss.it - 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.

Avviso pubblico tecnico biomedico

L'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Parma ha emanato un avviso pubblico, per il conferimento di due contratti libero professionali della durata di 12 mesi, da svolgersi presso l’Unità Operativa Genetica Medica Struttura Semplice Immunogenetica dei trapianti.

Coloro che intendono concorrere alla selezione devono aver conseguito una Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e avere conoscenza delle principali tecniche di laboratorio oggetto del concorso.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione deve essere inviata, entro il 28 febbraio in uno dei seguenti modi: a mezzo del servizio pubblico postale o presentata direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Il bando è affisso nel sito dell'azienda sanitaria, selezionando la voce 'amministrazione trasparente - bando di concorso - concorsi attivi'.

Borsa di studio per farmacista

L'Azienda Universitaria Integrata di Verona mediante avviso pubblico deve conferire una borsa di studio, da svolgersi presso l’UOC Servizio di Farmacia, della durata di 12 mesi.

I candidati, alla data di presentazione della domanda di ammissione, dovranno possedere i seguenti requisiti:

Idoneità fisica all'impiego;

Età non superiore a 40 anni;

Laurea Magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

Oppure titoli equipollenti ai sensi di legge.

Presentazione delle domande

Gli interessati dovranno inoltrare le istanze di ammissione, secondo una delle seguenti modalità: direttamente a mano all’ufficio protocollo dell’azienda ospedaliera; oppure per via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata: protocollo.aovr @pecveneto.it; o a mezzo raccomandata. Ricordiamo che la scadenza è fissata al prossimo 6 marzo. L'intero testo dell'avviso è reperibile visitando il sito: aovr.veneto.it - lavoro - avvisi bandi di borse di studio.