Il sito più famoso di annunci e numero uno in Italia per acquistare e vendere prodotti usati sta cercando nuovi fugure professionali da assumere nel proprio team: una buona notizia per tutti quelli che cercano lavoro online e non. Subito ha pubblicato un annuncio per reclutare nuove figure professionali nel suo team: L'azienda è alla ricerca di persone motivate, proattive e appassionate del web, pronte a lavorare nel settore degli annunci di compravendita. Le mansioni sono diverse e alcune richiedono titoli di studio come la laurea triennale.

Le figure ricercate e i requisiti per accedervi

Tra queste si ricercano figure di Web Developer, Data Quality Engineer, iOS Engineer, Data Engineer, DevOps Engineer, Ux Designer, Android Developer: tutti lavori che richiedono una laurea, anche triennale, in informatica, telecomunicazioni, ingegneria e architettura.

Ma il sito ricerca anche figure professionali come agenti nel settore web e commerciale, una figura richiesta in tutte le regioni d'Italia, che avrà possibilità di sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi al lavoro di agente è necessario aver conseguito solo il diploma di istruzione di scuola secondario.

Chi è interessato e volesse candidarsi ad una delle posizioni deve semplicemente recarsi sul sito di Subito nella sezione "Lavora con noi ", oppure sul portale Infojobs alla sezione dedicata. Ovviamente per candidarsi tra i requisiti è richiesta anche un'esperienza minima nel lavoro che va dai due anni ai quattro anni, dipende dalla mansione e dalla figura ricercata.

Cos’è il sito Subito.it e di cosa si occupa

Subito dà la possibilità a molti ragazzi di fa parte di un team dinamico e all’avanguardia, dove l’utente è al centro del prodotto del sito e dei servizi che mette a disposizione. Il sito è nato nel 2007 a Milano ed è diventato il portale più famoso per inserire e consultare annunci che riguardano diverse categorie come vendere o acquistare oggetti di seconda mano (smartphone, auto, arredamento, libri, etc...) ma anche annunci che riguardano affitti e vendita di appartamenti e Offerte di lavoro in tutte le regioni di Italia.

Subito è un servizio online di compravendita più veloce, sicuro e semplice dove le persone, anche alla prima esperienza e utenti professionali riescono a fare ottimi affari.

Lavorare per Subito.it è un'ottima opportunità per chi desidera crescere professionalmente ed avere esperienza in questi lavori.