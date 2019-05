Selezioni ancora aperte per la realizzazione di una fiction prodotta da Palomar per Rai Fiction. La serie, diretta dal regista Michele Soavi, verrà poi girata tra Reggio Emilia e dintorni. Sono inoltre in corso i casting per realizzare un nuovo format per la tv e il web di produzione indipendente.

Una fiction

Casting aperti per una fiction diretta dal noto regista Michele Soavi dal titolo La guerra è finita. Le riprese verranno poi effettuate a Reggio Emilia nei mesi di maggio e di giugno. Si tratta di una serie televisiva prodotta da Palomar per Rai Fiction e per la realizzazione si cercano attualmente bambine e ragazze di età compresa tra 5 e 17 anni, con capelli alquanto corti (o almeno disponibili a farseli tagliare) e bambini tra 7 e 9 anni, con capelli rossi.

Tutti i candidati devono essere di struttura fisica particolarmente minuta. Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono presentarsi direttamente, accompagnati da almeno un genitore o da un tutore legale, il prossimo giovedì 2 maggio a Casalgrande (Reggio Emilia), presso la Sala Espositiva Incontro (piazza Roberto Ruffilli, 2), dalle ore 9:30 fino alle ore 18:30. E' comunque possibile inoltrare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: lgfcastingemiliaromagna@gmail.com.

Devono essere indicati i dati personali e riferimenti di contatto, allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e l'eventuale curriculum artistico. Trattandosi di minorenni, l'inoltro va gestito dai genitori o da chi ne fa le veci.

Un nuovo format tv e web

Per la realizzazione di un nuovo interessante format di produzione indipendente per tv e web, sono attualmente in corso le selezioni di figuranti speciali. In particolare, la richiesta è indirizzata verso due ragazze di etá compresa tra 20 e 25 anni (età scenica) e di bella presenza.

Entrando ulteriormente nel dettaglio, una delle due ragazze deve avere i capelli castani e se possibile la carnagione olivastra, mentre l'altra deve avere i capelli rossi e preferibilmente lentiggini e carnagione chiara. Per entrambe è poi prevista una statura tra 1,70 e 1,78 e una taglia non superiore alla 42. Le interessate a candidarsi devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente a quattro fotografie (in primo piano, a figura intera, con profilo destro e con profilo sinistro) al seguente indirizzo di posta elettronica: produzioneformat2019@gmail.com.

Si precisa che le candidate devono avere la residenza a Torino o in zone limitrofe.