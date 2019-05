Despar è un marchio nato ufficialmente negli anni '60 ed è gestito da 10 aziende unite in un consorzio. Quest'ultimo si occupa della distribuzione di generi vari attraverso tre centrali di acquisto le cui sedi si trovano nel Nord-Italia. Tale struttura societaria ha permesso la diffusione dei negozi con tale marchio in molte province dell'Italia settentrionale e di conseguenza ogni mese l'azienda apre posizioni di lavoro. Le più recenti nel sito web istituzionale riguardano la ricerca di gastronomi, macellai e cassieri. Dallo stesso sito è inoltre possibile candidarsi all'offerta che si ritiene più idonea.

Pubblicità

Addetti ricercati da Despar

Come anticipato, dalla pagina web di Despar dedicata alle carriere è possibile visionare la lista delle posizioni aperte divise per regione. In particolare, compaiono tre ruoli, spesso ricercati, che sono accomunati da un requisito richiesto dall'azienda al candidato e cioè la disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi.

Il primo di questi è il gastronomo. Per il punto vendita di Vicenza, il lavoratore dovrà occuparsi del banco dei prodotti alimentari freschi e confezionati, ragion per cui sarà necessario che egli abbia una certa esperienza in questo settore.

In ogni caso, l'azienda fornisce una formazione adeguata e assumerà il selezionato secondo un contratto lavorativo part-time.

Posizioni aperte per macellai per il negozio di Bologna, in via delle Armi. In aggiunta alla disponibilità menzionata sopra, al candidato viene richiesto il possesso di esperienza precedente nella grande distribuzione poiché dovrà essere in grado di vendere le carni. In questo caso il contratto di lavoro sarà full-time.

Ultimo caso da indicare è la ricerca di cassieri per la sede di Gemona del Friuli, Tolmezzo, dove il futuro assunto si dovrà occupare full-time delle operazioni di cassa.

Pubblicità

A coloro che partecipano alla selezione non viene chiesta esperienza pregressa ma viene loro garantito un opportuno addestramento mediante appositi corsi.

Domanda di lavoro in Despar

Per candidarsi online alle posizioni aperte da Despar bisogna accedere alla sezione del sito web di riferimento. Per farlo, è necessario innanzitutto digitare "Despar lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Successivamente, si dovrà cliccare sul pulsante rosso "Scopri gli annunci" presente sotto la scritta "Nei nostri punti vendita".

Comparirà una schermata dove un click su ogni regione condurrà al corrispondente elenco di offerte. A questo punto, scelto il ruolo a cui si ritiene idonei, basterà selezionare "Invia candidatura" per leggerne la descrizione e su "Candidati" per completare la procedura di invio del curriculum.