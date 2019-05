Il mese di maggio promette bene per quanto riguarda le numerose opportunità lavorative. Tanto è vero che sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati numerosi bandi di concorso pubblico, per conto di aziende sanitarie, università e comuni italiani, per l'assunzione di diversi profili qualificati con l'incarico di avvocato, psicologo, sociologo, pedagogista, educatore, assistente sociale e operatore socio sanitario, da posizionare in varie sedi di lavoro situate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a maggio

L'AUSL di Viterbo (Lazio) ha proclamato due Concorsi Pubblici, per il conferimento a tempo indeterminato di un posto in veste di avvocato dirigente e di 9 dirigenti psicologi di psicologia.

La scadenza di tali selezioni è giovedì 16 maggio 2019.

Il comune di Arezzo (Toscana) ha aperto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione a tempo indeterminato full time di un dirigente avvocato responsabile del servizio legale. La domanda di ammissione deve pervenire entro domenica 19 maggio 2019.

L'ASL di Roma 2 (Lazio) ha dato il via ad una mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per l'inserimento a tempo indeterminato full time di 16 psicologi dirigenti, per consolidare le attività dei consultori e per le possibili esigenze aziendali della ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6.

L'istanza va inviata entro giovedì 9 maggio 2019.

Il comune di Marsicovetere posizionato in provincia di Potenza (Basilicata) ha promosso quattro concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'introduzione a tempo determinato full time di 2 psicologi cat. D, 2 sociologi cat. D, 2 educatori professionali cat. D e 7 assistenti sociali cat. D. Le domande di partecipazione devono giungere entro giovedì 16 maggio 2019.

L'ASP ''Magna Grecia'' di Crotone (Calabria) ha attivato tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'arruolamento a tempo indeterminato di un dirigente psicologo di psicologia, 2 collaboratori professionali sanitario-educatore professionale di cat.

D e 2 assistenti sociali cat. D. I suddetti procedimenti selettivi scadono giovedì 16 maggio 2019.

L'ASL di Roma 4 Civitavecchia (Lazio) ha indetto una mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 3 dirigenti psicologi, area di psicologia, materia di psicoterapia. L'istanza deve essere esibita entro domenica 19 maggio 2019.

L'Unione Comuni Distretto Ceramico di Sassuolo in provincia di Modena (Emilia Romagna) ha bandito una selezione pubblica, per esami, per l'accoglimento a tempo indeterminato full time di un istruttore direttivo pedagogista di categoria D1, da assegnare nel campo delle politiche sociali.

La candidatura deve essere presentata entro domenica 5 maggio 2019.

Il comune di Massarosa in provincia di Lucca (Toscana) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso di un coordinatore pedagogico di categoria D. La domanda di assunzione deve essere esibita entro domenica 5 maggio 2019.

L'ASL N. 13 di Novara (Piemonte) ha decretato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di collaboratore professionale sanitario-educatore professionale di cat.

D. Tale bando scade giovedì 16 maggio 2019.

L'ASL di Bari (Puglia) ha stabilito due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 15 posizioni con l'incarico di educatore professionale e 15 collocazioni con il ruolo di assistente sociale. L'inoltro del proprio curriculum vitae deve avvenire entro domenica 19 maggio 2019.

Il comune di Calangianus in provincia di Olbia-Tempio (Sardegna) ha istituito una mobilità volontaria, per l'attribuzione a tempo indeterminato part time di un posto di assistente sociale di cat. D1, da destinare tramite la sede sociale. Il tempo a disposizione per candidarsi è sino a giovedì 2 maggio 2019.

Il comune di Grassano in provincia di Matera (Basilicata) ha annunciato un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da ulteriori istituzioni, per l'inclusione a tempo indeterminato part time di un'assistente sociale di cat. D1. È possibile proporre la propria adesione entro giovedì 2 maggio 2019.

Il comune di Monteciccardo di Pesaro-Urbino (Marche) ha determinato una selezione pubblica, per esami, per inserire a tempo indeterminato part time un'assistente sociale di cat. D, da indirizzare nella sfera affari generali. La scadenza avviene giovedì 2 maggio 2019.

Il comune di Polistena di Reggio Calabria (Calabria) ha iniziato una selezione pubblica per individuare 4 assistenti sociali di cat. D1, da inquadrare a tempo determinato full time. Anche in questo caso, il termine di tale bando è giovedì 2 maggio 2019.

Il comune di Mogoro di Oristano (Sardegna) ha proclamato una mobilità, per titoli ed esami, per assumere a tempo indeterminato full time un'assistente sociale di cat. D. La domanda di ammissione deve pervenire entro domenica 5 maggio 2019.

Ulteriori posizioni aperte

Il comune di Novara (Piemonte) ha aperto una mobilità esterna volontaria per l'immissione a tempo indeterminato full time di 2 assistenti sociali di cat. D. L'istanza deve giungere entro domenica 5 maggio 2019.

Il comune di Palmi di Reggio Calabria (Calabria) ha attivato una mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per reclutare a tempo indeterminato full time un'assistente sociale di cat. D. L'adesione deve avvenire entro domenica 5 maggio 2019.

Il comune di Porto San Giorgio in provincia di Fermo (Marche) ha dato il via ad una mobilità volontaria per arruolare a tempo indeterminato full time un'assistente sociale di cat. D, da assegnare mediante i servizi sociali e culturali. La candidatura deve essere presentata entro domenica 5 maggio 2019.

Il comune di Solarussa di Oristano (Sardegna) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per introdurre a tempo pieno e indeterminato un operatore sociale-assistente sociale di cat. D. Il proprio cv può essere inoltrato entro domenica 5 maggio 2019.

Il comune di Valdagno-Novale di Vicenza (Veneto) ha promulgato un concorso pubblico, per soli esami, per accogliere a tempo indeterminato full time un'assistente sociale, con riserva per i volontari delle Forze Armate. Tale procedura termina domenica 5 maggio 2019.

Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbanio di Verbanio-Cusio-Ossola (Piemonte) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per assumere 3 assistenti sociali di cat. D a tempo indeterminato full time. La scadenza avviene domenica 5 maggio 2019.

Il comune di Cambiago di Milano (Lombardia) ha bandito un concorso pubblico, per esami, per includere un'assistente sociale di cat. D1 a tempo indeterminato full time. La domanda di ammissione deve essere esibita entro giovedì 9 maggio 2019.

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino di Barberino Val D'Elsa di Firenze (Toscana) ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale di cat. D a tempo indeterminato full time, da ubicare presso il comune di Greve in Chianti. Questa selezione si conclude giovedì 9 maggio 2019.

L'ASL ASLBAT Barletta-Andria-Trani (Puglia) ha decretato una mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli, per l'assunzione di 2 assistenti sociali, da sistemare tramite la R.E.M.S. di Spinazzola. La scadenza è giovedì 9 maggio 2019.

L'ASL ''Città di Torino'' (Piemonte) ha stabilito un concorso riservato, per l'inserimento di un collaboratore professionale-assistente sociale. L'istanza deve essere presentata entro giovedì 9 maggio 2019.

Il comune di Las Plassas di Medio Campidano (Sardegna) ha iniziato una mobilità volontaria per l'arruolamento a tempo indeterminato part time di un'assistente sociale di cat. D, da posizionare mediante l'ufficio servizio sociale professionale. La data di scadenza è giovedì 16 maggio 2019.

Il comune di Bassa Est Parmense di Sorbolo (Emilia Romagna) ha dato il via ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione di un'assistente sociale cat. D full time a tempo indeterminato, da impiegare in ambito affari culturali educativi e sociali, ufficio servizi anziani e disabili del comune di Colorno. Il sopracitato bando finisce giovedì 16 maggio 2019.

Il nuovo Circondario Imolese di Imola in provincia di Bologna (Emilia Romagna) ha determinato una selezione pubblica, per introdurre con un contratto di formazione e lavoro 2 assistenti sociali cat. D. Il termine per la presentazione delle domande è domenica 19 maggio 2019.

La Residenza Protetta ''Ospedale S. Antonio'' di Sassello in provincia di Savona (Liguria) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per ricoprire 7 occupazioni a tempo indeterminato in qualità di operatore socio sanitario. È possibile inviare il proprio curriculum vitae entro giovedì 9 maggio 2019.

Il Centro Servizi Anziani di Adria a Rovigo (Veneto) ha bandito un concorso pubblico, per soli esami, per assegnare a tempo indeterminato full time e part time 9 posti in funzione di Oss cat. B. La scadenza di tale avviso è giovedì 9 maggio 2019.

L'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per accogliere 60 operatori socio sanitari di cat. BS. La domanda di partecipazione deve giungere entro giovedì 16 maggio 2019. Per ottenere maggiori dettagli consultare la pagina web ufficiale della ''GU'' nella sezione ''Concorsi per Figura''.