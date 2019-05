Si avvisa che attualmente alcuni ministeri, università ed un ente pubblico hanno promulgato vari bandi di concorso, per l'assunzione di diverse figure qualificate da inserire presso i propri organismi situati sul territorio nazionale.

Posizioni aperte a giugno-agosto-settembre

Il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha attivato una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, destinata a profili esperti in servizio sociale, per l'attuazione di un elenco disciplinato dall’ art.

132 D.P.R. 30/06/2000 n. 230, cui attingere per l'assegnazione di incarichi di collaborazione libero professionale, da compiere tramite gli uffici di esecuzione penale esterna vigenti nel distretto della Corte d'Appello di Genova (Liguria). Tale elenco ha un decorso di quattro anni, a decorrere dalla data di pubblicazione che è giovedì 23 maggio 2019. Per accedere ailla suddetta procedura selettiva è essenziale essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea triennale o di vecchio ordinamento in servizio sociale;

detenere l'abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;

essere iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali;

avere un'età superiore ai 25 anni;

assenza di carichi pendenti.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere stilata e firmata, con inclusi una copia del documento di identità e il proprio curriculum vitae, usufruendo del modello A trovabile sulla pagina web ufficiale del ''Ministero della Giustizia'' e spedita telematicamente all'indirizzo: ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Genova entro le ore 12:00 di sabato 22 giugno 2019.

Concorsi Ministeri, Università, Ente Pubblico: invio cv a giugno-agosto-settembre 2019

La casella di posta elettronica certificata è: uepe.genova @ giustiziacert.it.

L'università commerciale ''Luigi Bocconi'' di Milano ha aperto una procedura di selezione, per il conferimento di un posto con l'incarico di assistant professor da inquadrare con un contratto a tempo determinato e da assegnare presso il dipartimento di management e tecnologia. Tale concorso è stato divulgato dalla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23/04/2019. La domanda di partecipazione deve giungere entro giovedì 15 agosto 2019.

Il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione di 15 borse di studio, per l'anno scolastico-accademico 2018/2019 riservato ai figli ed agli orfani dei segretari delle comunità montane, dei consorzi di comuni. Il sopracitato bando è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 05/02/2019. Coloro che desiderano partecipare a tale selezione hanno tempo fino a lunedì 30 settembre 2019.

Ulteriori ricerche in corso

Le Poste Italiane ricercano con un contratto di lavoro a tempo determinato e probabile passaggio a tempo indeterminato nuove risorse di front end, da collocare mediante la provincia di Bolzano (Trentino Alto Adige) tra l'altro Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena.

I presunti candidati devono aver conseguito le successive qualifiche e requisiti:

diploma di scuola superiore;

patentino di bilinguismo.

I soggetti assunti devono svolgere un servizio di promozione e vendita di prodotti e prestazioni di competenza, garantendo l'adempimento dei corrispondenti procedimenti operativi e amministrativi rispettando gli standard di qualità e della regolamentazione, provvedendo a fornire indicazioni alla clientela in prospettiva di fidelizzazione e potenziamento.

La prassi selettiva stabilisce che devono essere effettuate due prove di ragionamento, un test di lingua inglese e un colloquio individuale. È possibile presentare la propria candidatura direttamente tramite la pagina internet ufficiale delle ''Poste Italiane > Posizioni aperte''. Si fa notare che non viene indicata nessuna data di scadenza per la presentazione delle domande di accesso.