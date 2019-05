Selezioni attualmente in corso a cura di Klab4 film finalizzate alla ricerca di controfigure di attrici per una serie televisiva che andrà poi in onda sulle reti della Rai. Sono inoltre tuttora aperti i casting per la ricerca di attori e attrici per la copertura di ruoli principali e secondari nell'ambito di un nuovo film prodotto da Morfeo Dreams e dal titolo I baci dei Giuda.

Una serie Tv per la Rai

Per la realizzazione di una importante serie televisiva che andrà poi onda sulle reti della Rai, Klab4 film cerca attualmente tre donne in grado di guidare l'Apecar. Nell'ambito della serie TV le tre selezionate dovranno poi fare da controfigura a tre attrici. Le interessate devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: comparsecinema @ gmail. com, indicando dati personali, riferimenti di contatto, taglia, altezza, numero di scarpe.

Casting per una serie Tv della RAI e per un nuovo film

Nell'oggetto è necessario inserire: 'Donna Apecar'. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di Klab4 film.

Un nuovo film

Per realizzare un nuovo interessante film, prodotto da Morfeo Dreams e dal titolo I baci dei Giuda, di cui vi abbiamo parlato in precedenti articoli, sono attualmente in corso nuove selezioni. In particolare, per il film tratto dall'omonimo romanzo di Umberto Rey che ne sarà anche il regista, si cercano attori e attrici per ruoli principali e secondari, tutti tra 28 e 60 anni.

Per i casting in questione la richiesta è indirizzata verso residenti in Basilicata e in Puglia. Requisito fondamentale è comunque quello di avere avuto rilevanti esperienze di carattere attoriale, innanzitutto in ambito cinematografico e teatrale, ampiamente dimostrabili nel curriculum artistico-professionale da allegare alla candidatura. Le selezioni si svolgeranno il prossimo 23 maggio a Spinazzola (in provincia di Barletta-Andria-Trani), il 14 giugno a Matera, il 29 giugno a Brindisi.

Gli interessati devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando poi un dettagliato curriculum artistico-professionale e alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: morfeodreamsfilm @ gmail. com. I casting si terranno poi su convocazione. Vi anticipiamo comunque sin da ora che in sede di selezioni sarà assolutamente necessario avere con sé la fotocopia di un proprio documento di identità e del codice fiscale, a cui i candidati extracomunitari saranno tenuti ad aggiungere la fotocopia del proprio permesso di soggiorno in corso di validità.

Per ulteriori dettagli consigliamo di visionare previamente il sito web della casa di produzione Morfeo Dreams.