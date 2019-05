Non mancano in questo periodo le occasione di approcciarsi al mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente in corso le selezioni per la prossima edizione del programma televisivo Made in Sud, in onda su Rai Due.

Sono inoltre aperti i casting per la ricerca di varie figure per la realizzazione di uno spot in ambito turistico-commerciale, le cui riprese verranno poi effettuate nel mese di giugno in Sicilia e in Basilicata.

Made in Sud

Sono partiti i casting per la prossima edizione di Made in Sud, che andrà ancora in onda su Rai Due in prima serata.

Casting per la nuova edizione di Made in Sud e per uno spot

A tale proposito attualmente si cercano nuovi comici, ovviamente di buono se non ottimo livello tenuto conto di quelli che si sono esibiti nel programma nelle ultime edizioni.

I selezionati verranno poi inseriti nel cast armonizzandosi con i comici ormai ben noti ai fans della trasmissione. Proprio per venire incontro alle richieste della produzione, è stato organizzato anche un casting itinerante che prenderà il via il prossimo 17 maggio, presso il Centro Commerciale 'Vulcano Buono', a Nola.

Pubblicità

A seguire verranno organizzate ulteriori selezioni in tutta Italia. Rimane tuttavia la consueta possibilità di registrarsi e candidarsi direttamente sul sito web di GruppoEventi.org, che produce il programma assieme Tunnel Produzioni, compilando con cura l'apposito form online, seguendone le indicazioni. In alternativa è possibile anche inviare la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando foto e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@ gruppoeventi.org.

Per reperire ulteriori informazioni e dettagli è consigliabile comunque di visionare preventivamente la pagina ufficiale Facebook di GruppoEventi.org.

Uno spot

Per la realizzazione di uno spot in ambito turistico, sono in corso le selezioni di varie figure. Le riprese, a cura di Emotional View, verranno effettuate innanzitutto a Modica e Taormina tra il 10 e il 16 giugno prossimo. In questo caso la richiesta è indirizzata verso un uomo e una donna di età compresa tra 40 e 50 anni e verso un uomo e una donna intorno ai 40 anni.

Pubblicità

La settimana successiva verranno effettuate invece delle riprese a Matera, e in questo caso la richiesta è orientata verso un uomo e una donna tra 55 e 65 anni.

Gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 2 giugno la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ emotionalview.com. Nell'oggetto occorre inserire 'Casting tour operator' aggiungendo, a seconda dei casi, 'Sicilia' o 'Basilicata'.