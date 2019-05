Al momento, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico e tirocini a nome del Ministero della Giustizia, dell'Unimpiego Confindustria, della Croce rossa italiana e dell'Agenzia italiana del farmaco, per l'inserimento di nuovo personale esperto da assegnare presso i propri organismi.

Bandi di concorso a giugno

L'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Venezia ha attivato un avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio d'idoneità, per l'immissione di figure competenti con la nomina di esperti in servizio sociale attraverso un elenco, cui attingere per la copertura di incarichi di collaborazione libero professionale, da eseguire mediante i servizi della giustizia minorile e di comunità presenti nei distretti delle corti d'appello di Venezia, di Trento e di Trieste.

Concorsi Ministero della Giustizia, Unimpiego Confindustria, IRC, AIFA: a maggio e giugno 2019

Tale elenco ha un decorso di quattro anni, partendo dalla data di pubblicazione del suddetto procedimento selettivo. Da precisare che i titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea magistrale o di vecchio ordinamento in servizio sociale;

abilitazione all’esercizio della professione;

iscrizione all’albo professionale;

età superiore ad anni 25;

assenza di carichi pendenti;

possedere la partita IVA o apertura della medesima in caso di attribuzione del ruolo.

La presentazione della domanda va fatta direttamente sul sito del ''Ministero della Giustizia'' entro le ore 24:00 di domenica 9 giugno 2019.

Pubblicità

Unimpiego Confindustria ricerca profili altamente preparati in grado di supportare l'Hr manager nella pianificazione dei servizi, dei criteri e dei programmi come ad esempio nell'analisi e nella redazione report, nel controllo riguardante le policies, negli schemi e nelle esecuzioni di tipo amministrativo e normativo. Da tenere in considerazione che la sede di lavoro si trova a Cuneo (Piemonte). L'azienda richiede i successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in giurisprudenza;

laurea in psicologia e/o analoghi;

eccellente padronanza della lingua inglese;

ottima competenza nei dispositivi informatici come pacchetto office outlook, excel, word, power point e del web searching, management e capacità informatiche trasversali.

Il curriculum vitae previa registrazione deve essere indirizzato a Unimpiego Confindustria S.r.l.

sede di Cuneo, corso Dante 51, 12100 Cuneo, fax 0171.697544 oppure trasmesso alla casella: cuneo @ unimpiego.it specificando il riferimento sulla busta o nell'oggetto della e-mail.

Posizioni aperte e tirocini

La Cri seleziona varie figure professionali come autista soccorritore, infermieri 118, infermiere dirigente, infermieri, infermiere coordinatore, logopedista, TNPEE, medico coordinatore, medico neurologo, medico fisiatra, medico di medicina generale, medici specialisti, pediatra, coordinatore delle professioni sanitarie, fisioterapisti, fisioterapista coordinatore, terapista occupazionale, terapista della neuro e psicomotricità e assistenti sociali, da collocare presso le aree lavorative di Roma e in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

patente di guida di tipo B o patente Cri;

laurea in infermieristica;

laurea in logopedia;

laurea in terapia occupazionale;

laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

laurea in medicina e chirurgia con la specializzazione in neurologia;

laurea in medicina e chirurgia con la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione;

laurea in medicina e chirurgia con la specializzazione in pediatria;

laurea in scienze infermieristiche;

laurea in fisioterapia;

laurea in scienze del servizio sociale.

Invece, i medici specialisti devono possedere queste specializzazioni:

geriatria;

fisiatria-ortopedia;

cardiologia;

chirurgia;

algologia-anestesia;

neurologia;

oncologia;

urologia;

pneumologia;

medicina interna.

Per l'invio della domanda di partecipazione e per altri chiarimenti in merito contattare il sito online della ''Croce rossa italiana''.

Pubblicità

L'Aifa ha creato una banca dati per l'attivazione di tirocini formativi di orientamento professionale, curricolari e di immissione o reinserimento tramite gli uffici dell'Agenzia italiana del farmaco situata in Via del Tritone 181, a Roma (in seguito chiamata ''banca dati''). Gli eventuali tirocinanti laureati devono detenere i seguenti requisiti di accesso:

laurea, ossia diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale, acquisita da non più di 12 mesi dall'attivazione del tirocinio;

tesi di laurea nel campo delle funzioni dell'agenzia.

Mentre i presunti tirocinanti laureandi devono possedere i seguenti requisiti:

iscrizione al corso di laurea di I livello o ciclo unico, II livello specialistica, magistrale o ciclo unico.

La candidatura deve pervenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: tirocini @ aifa-gov.it indicando nell'oggetto della e-mail: ''Candidatura tirocini Aifa''.

Pubblicità

Da precisare che la domanda di partecipazione non è soggetta a termini di presentazione.