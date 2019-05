Casting aperti per un nuovo spot pubblicitario aziendale, da girarsi a Milano. Si cercano attori, attrici e comparse. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo teatrale diretto da Pino Cormani e che andrà in scena al Teatro San Raffaele di Roma.

Uno spot pubblicitario

Per realizzare un interessante spot pubblicitario di tipo aziendale sono in corso le selezioni per la ricerca di varie figure. Le riprese verranno poi effettuate a Milano nel periodo che va da giovedì 16 a mercoledì 22 maggio.

Casting per uno spot pubblicitario e uno spettacolo teatrale

In particolare, la richiesta è indirizzata verso un attore di 40 anni, di bella presenza e alquanto curato nell'aspetto e nei capelli, fisicamente snello, e una attrice di 30 anni, di bella presenza, sorridente e rassicurante. Si cercano inoltre varie comparse, tra cui un uomo intorno ai 50 anni di età, dinamico quanto solare, una donna e un uomo di 65 anni, dall'aspetto rassicurante e solare, una donna di 40 anni dal volto simpatico e con un look di stile casual, una donna di 30 anni, dinamica e gradevole, un ragazzo di età compresa tra 18 e 20 amni, sportivo e di bella presenza.

Si precisa che l'età indicata per attori, attrici e comparse è sempre da riferirsi a quella scenica, mai all'età reale, e che tutti i candidati devono risiedere a Milano o, quantomeno, avere un appoggio in tale città. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando poi fotografie in primo piano e a figura intera e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@erikaferrante.com, specificando in modo accurato il ruolo per cui ci si candida.

Uno spettacolo teatrale

Per la realizzazione dello spettacolo teatrale dal titolo La Bottega del Caffè, di Carlo Goldoni, diretto dal regista Pino Cormani, sono in corso le selezioni di attori e attrici a cura della 'Compagnia Il Cilindro' del Teatro San Raffaele di Roma, di cui peraltro Pino Cormani è il direttore artistico. In particolare, la richiesta è indirizzata verso un attore cabarettista di livello professionistico e una attrice professionista, di età scenica compresa tra 30 e 50 anni e di bella presenza.

Per i selezionati l'attività lavorativa si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre di quest'anno ma, nel caso vengano inseriti a tutti gli effetti all'interno della compagnia teatrale, si prevedono una serie di matinée a partire dal mese di novembre 2019 fino al mese di maggio de, 2020. Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum artistico, a: casting@teatrosanraffaele.it. Le selezioni si svolgeranno poi entro la fine di questo mese di maggio presso il Teatro San Raffaele di Roma (Via di S.

RAffaele 6).