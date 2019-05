Casting in corso per la nuova stagione della serie televisiva I Delitti del Barlume. Si cercano comparse, figuranti speciali e attori e attrici per piccoli ruoli. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di giovanissimi attori e attrici per la serie televisiva per ragazzi in onda su Rai Gulp e dal titolo Sara e Marti.

I Delitti del Barlume

Per la realizzazione della nuova stagione della serie televisiva Sky dal titolo I Delitti del Barlume, sono stati fissati nuovi casting per comparse, figuranti speciali e piccoli ruoli attoriali.

In particolare, si cercano numerose comparse di età compresa tra 18 e 70 anni, anche del tutto prive di precedenti esperienze sul set. Per piccoli ruoli attoriali si cercano poi le seguenti figure: un'attrice di età compresa tra 30 e 45 anni, di bella presenza, dal fisico sportivo e con un marcato accento del nord; alcune attrici tra 20 e 30 anni, sempre di bella presenza e in possesso di una certa dimestichezza con la pallavolo; un uomo di origini americane.

Infine, si cercano anche alcuni figuranti speciali. I casting in questione si terranno venerdì 17 e sabato 18 maggio a Portoferraio (Livorno), presso la sala del Consiglio della Provincia di Livorno, Viale Manzoni. L'orario, in entrambi i giorni, sarà il seguente: dalle ore 10 alle ore 19. Gli interessati devono presentarsi direttamente portando la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale. È comunque possibile anche inviare la candidatura all'indirizzo di posta elettronica elbacomparse@gmail.com, indicando dati personali e di contatto, riportando alcune note biografiche e allegando foto recenti oltre a quanto indicato in precedenza per coloro che si presentano personalmente alle selezioni.

E' inoltre necesario aggiungere in allegato il proprio curriculum artistico-professionale. Per ulteriori informazioni rimandiamo al profilo/pagina Facebook di Elba Comparse.

Sara e Marti

Per la nota serie televisiva per ragazzi dal titolo Sara e Marti - #lanostrastoria, in onda su Rai Gulp e prodotta da Stand By Me e The Walt Disney Company Italia, sono in corso le selezioni per giovanissimi attori e attrici, di età compresa tra 10 e 15 anni, dotati di notevole spigliatezza e per quanto possibile anche di esperienza in ambito recitativo.

Gli interessati devono inoltrare la candidatura tramite i genitori o i relativi tutori, all'indirizzo di posta elettronica redazione.casting@standbyme.tv, inserendo in oggetto 'Serie TV ragazzi'. In alternativa è comunque possibile far riferimento a questo numero di telefono: 06/ 83535011.