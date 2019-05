Casting ancora aperti per la ricerca di figuranti per la Serie TV Tre metri sopra il cielo, prodotta da Cattleya con Netflix, le cui riprese verranno effettuate in riviera romagnola. Sono inoltre in corso le selezioni di figuranti per un film prodotto da Passo Uno da girarsi poi in Puglia.

Tre metri sopra il cielo

Per la realizzazione della serie tv prodotta da Cattleya con Netflix e dal titolo Tre metri sopra il cielo, adattamento televisivo del ben noto film, sono ancora in corso le selezioni. Le riprese partiranno a breve, ma si cercano ancora figuranti. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 30 e 70 anni, di qualsiasi etnia. Le selezioni, probabilmente le ultime prima dell'inizio delle riprese, si terranno a Ravenna il prossimo 18 maggio dalle ore 10 alle ore 19 in via Dante Alighieri 2/A, presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani, in una posizione ben conosciuta della città, dal momento che è vicinissima alla tomba di Dante Alighieri.

Nuovi casting per la serie TV 'Tre metri sopra il cielo' e per un nuovo film

Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di un documento di identità, di codice fiscale e dati Iban, possibilmente già in copia. Per gli assenti ai casting, è possibile inviare quanto prima la propria personale candidatura, corredata da dati personali, riferimenti di contatto e foto, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingteenserie@gmail.com. Come scritto in precedenza, verrà data la preferenza a candidati residenti nei luoghi delle riprese, ovvero nell'ambito della riviera romagnola.

Un nuovo film

Per realizzare un nuovo importante film, prodotto da Passo Uno con il supporto di Apulia Film Commission, sono tuttora aperte le selezioni. Le riprese verranno poi effettuate tra Lecce, Bari e relativi dintorni, tra la fine di questo mese di maggio e quella del mese di luglio. In particolare, la richiesta è orientata verso figuranti residenti in Puglia con le seguenti caratteristiche: una pianista dalle mani alquanto curate e della provincia di Lecce; alcune cubiste di bella presenza, una modella particolarmente abbronzata; un barman; uomini di età compresa tra 25 e 45 anni, in grado di fare i camerieri; un bodyguard; numerosi ambosessi tra i 18 e i 75 anni; vari anziani e anziane; ragazze con una buona dimestichezza con il basket; ragazzi che vadano con bravura in bicicletta.

I casting si terranno venerdì 17 maggio a Lecce, presso il Cineporto di Apulia Film Commission (via Vecchia Frigole, 36), dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Date allungate a sabato 18 maggio a Bari, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle ore 18, presso Mongolfiera Japigia (negozio Family Lab, via Loiacono, 20). Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando la fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e dell'Iban personale.

Per ulteriori dettagli consigliamo di far riferimento al sito si Apulia Film Commission.