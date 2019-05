Selezioni in corso per la ricerca di protagonisti di puntata per realizzare un programma televisivo legato a Corima TV, le cui riprese verranno poi effettuate a Roma, e casting ancora aperti per la ricerca di varie figure, per la realizzazione di un film dal titolo Spaccapietre, prodotto da Sarraz Pictures e da girarsi prossimamente in Puglia.

Un programma televisivo

Per la realizzazione di un noto programma televisivo, in onda su rete nazionale, si cercano attualmente protagonisti di puntata di età compresa tra 18 e 90 anni. Si richiede a tutti il possesso di una rilevante spigliatezza e di una notevole dialettica. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Attualmente sono state fissate le seguenti date per le selezioni che si terranno in vari luoghi del nostro Paese: Milano, dal 30 maggio al 2 giugno, Torino, dal 10 al 14 giugno, Roma, per quasi tutto il mese di giugno, ovvero dal giorno 1 al 28, Palermo-Catania, dal 17 al 21 giugno, Bari, dal 24 al 28 giugno, Napoli, dal 2 al 6 settembre, Bologna, dal 9 al 13 sertembre, Padova, dal 16 al 20 settembre, Firenze, dal 23 al 27 settembre.

Casting per un programma TV e un importante film

Gli interessati devono far riferimento al sito web della nota casa di produzione Corima TV, compilando l'apposito form online del programma, indicando i propri dati personali e di contatto, raccontando di sé e compilando con cura il 'modulo' in base a tutte le richieste che vengono presentate, tra cui l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa sulla privacy.

Un film

Per la realizzazione dell'importante film dal titolo Spaccapietre, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di varie figure.

In particolare, per il film prodotto da Sarraz Pictures la richiesta è indirizzata innanzitutto verso ambosessi di età compresa tra 18 e 60 anni, originari di Paesi dell'Africa, dell'Europa Orientale, dell'Asia Meridionale e del Medio Oriente. Si cercano poi uomini e donne dai tratti somatici italiani e di età compresa tra 18 e 60 anni. Le selezioni si svolgeranno poi a Taranto, presso Palazzo Pantaleo (Vico Civico, Rampa Pantaleo, 6), il 29 e il 30 maggio, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18.

Gli interessati devono presentarsi direttamente muniti della fotocopia di un proprio documento di identità e del codice fiscale, unitamente ai propri dati Iban. I candidati extracomunitari devono portare anche il proprio permesso di soggiorno in corso di validità. Le riprese verranno poi effettuate a Taranto a partire dal prossimo 3 giugno. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare il sito web di Apulia Film Commission.