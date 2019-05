Selezioni in corso per la prossima edizione di C'è Posta per Te, il noto programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e condotto da Maria De Filippi. Sono inoltre aperti i casting a cura di Klab4 film per la ricerca di figure varie per la realizzazione di un nuovo importante film da girarsi a Napoli. Klab4 film cerca poi anche veicoli di ogni tipo per un film da girare sempre a Napoli e ambientato negli anni '80.

C'è Posta per Te

Per il noto programma televisivo dal titolo C'è Posta per Te, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, sono attualmente aperte le selezioni. Gli interessati che intendono presentare la propria candidatura devono far riferimento al sito web di Witty Tv, compilando l'apposito form online. Occorre raccontare qualcosa di personale, ovviamente in rapporto alle motivazioni che spingono a voler partecipare alla trasmissione.

Casting per 'C'è Posta per Te' e per alcuni film

È poi necessario compilare quanto concerne i propri dati personali e di contatto, seguendo poi le indicazioni relative all'informativa sulla privacy e al trattamento dei propri dati personali. Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visionare anche la pagina ufficiale Facebook del programma.

Klab4 film

Per la realizzazione di un nuovo progetto cinematografico, con riprese a Napoli, Klab4 film cerca nuotatori di ottimo livello tesserati dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN).

In particolare, si cercano uomini di età compresa tra 35 e 60 anni, calvi o con 'girello' nei capelli, di statura tra 1,65 e 1,70 e taglia tra la 46 e la 48, per girare una scena in acqua. Si cercano poi uomini della stessa fascia di età e di statura compresa tra 1,80 e 1,85 e con taglia tra 50 e 52, con capelli di media lunghezza. Gli interessati devono inviare la propria personale candidatura all'indirizzo di posta elettronica comparsecinema@gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Nuotatore'.

A tal proposito, è necessario indicare dati personali e riferimenti di contatto, allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera). Occorre poi assolutamente specificare la propria taglia, unitamente ad età e altezza. Sempre Klab4 film cerca poi per un nuovo film, da girarsi anche in questo caso a Napoli, veicoli prodotti tra il 1975 e il 1989, di qualsiasi genere e tipo. Il film in questione è ambientato negli anni '80. I proprietari interessati devono inviare quanto prima foto attuali del proprio veicolo e un recapito telefonico, all'indirizzo di posta elettronica autoemotodiscena@gmail.com, inserendo nell'oggetto il modello di veicolo, il colore e il suo anno di produzione.