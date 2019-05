Selezioni attualmente in corso per la ricerca di attori e attrici per la serie televisiva Rai dal titolo Angela, diretta dal regista Andrea Porporati e prodotta da 11 Marzo Film on il supporto di Calabria Film Commission. Nel cast anche Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Le riprese verranno poi effettuate in Calabria.

La serie tv e i ruoli cercati

Per la realizzazione di una importante serie televisiva, dal titolo Angela, diretta dal regista Andrea Porporati, che andrà poi in onda sui canali della Rai, sono in corso le selezioni.

Pubblicità

Pubblicità

Nel cast, tra gli altri, i noti attori Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Le riprese della serie, prodotta da 11 Marzo Film con il sostegno di Calabria Film Commission, verranno poi effettuate tra i mesi di giugno e di luglio nell'ambito della Calabria. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso attori e attrici con le seguenti caratteristiche: una donna di 45 anni, dai modi di fare molto delicati e raffinati e con una struttura fisica longilinea (ruolo: sorella); un uomo di 35 anni, che svolga realmente l'attività di violinista e che porti il proprio strumento musicale (ruolo: Jan); una donna di bella presenza, molto curata e che esprima particolare dolcezza (ruolo: La donna del treno); un uomo di età scenica intorno ai 30 anni (ruolo: commesso); una giovane donna di età scenica intorno a 25 anni e alquanto avvenente, tipica bellezza mediterranea (ruolo: sorella miss); un uomo di età compresa tra 30 e 45 anni, di struttura fisica atletica e robusta e con un viso particolarmente vissuto e da uomo duro (ruolo: uomo di Greco); un uomo di età scenica intorno ai 35 anni, dallo sguardo gelido e in ottima forma fisica (ruolo: poliziotto).

Casting per una nuova miniserie RAI

I casting

Le selezioni per la serie televisiva Angela si svolgeranno il prossimo 3 giugno a Cosenza , presso il Cinema 'San Nicola' (Via Agesidamo,13), dalle ore 10:30 alle 13 e dalla 14:30 alle ore 18, e il 4 giugno a Locri, presso 'Locri Teatro' (Via Agesidamo), dalle ore 14, 30 alle ore 18. Gli interessati che intendono partecipare ai casting devono inviare quanto prima la propria personale candidatura all'indirizzo di posta elettronica: obiettivicreativi@gmail.com, inserendo nell'oggetto della mail 'Angela'.

Pubblicità

Nel testo è necessario poi indicare i propri dati personali e di contatto, allegando foto e curriculum artistico-professionale, e specificando per quale ruolo si presenta la propria candidatura. Allo stesso indirizzo email indicato è possibile far riferimento anche per ricevere ulteriori informazioni in relazione alle modalità di svolgimento delle selezioni.