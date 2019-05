Lidl si occupa della commercializzazione di prodotti di ogni genere. Ha aperto il suo primo punto vendita italiano nel 1992, in particolare a Vicenza. Da quel momento in poi non ha mai smesso di espandersi, fino a raggiungere attualmente più di 600 filiali. Per gestire queste ultime, l'azienda inserisce giornalmente posizioni di lavoro nella sua pagina web dedicata alle carriere. I ruoli ricercati sono di vario tipo ma spicca la ricerca di addetti vendita e operatori di filiale. Dalla stessa pagina è inoltre possibile candidarsi online all'offerta che si ritiene idonea.

Pubblicità

Pubblicità

Due figure spesso richieste da Lidl

Lidl continua a cercare personale, anche senza esperienza, da impiegare nelle sue sedi sparse sul territorio nazionale. Uno dei requisiti che accomuna le posizioni ricercate ultimamente è la disponibilità a lavorare part-time. Ad ogni modo, si possono considerare due ruoli frequentemente inseriti nel sito web aziendale.

Il primo di questi è l'addetto vendite. Come esempio, e in riferimento al requisito menzionato sopra, si può prendere la ricerca di questa figura per il negozio di Forlì.

Lidl cerca addetti vendite e operatori di filiale in tutta Italia.

Nello specifico, il lavoratore dovrà rifornire e allestire gli scaffali, occuparsi della cassa e della pulizia degli ambienti. Al candidato scelto verrà inoltre impartito un adeguato addestramento. Il contratto prevede 8 ore di lavoro da svolgersi nel fine settimana e in questo particolare caso l'azienda accetta solo persone che non superino i 25 anni di età.

L'altra offerta lavorativa riguarda l'operatore di filiale. Per la sede di Modena, ad esempio, si cercano lavoratori che, oltre alle mansioni di cui si parla sopra, siano in grado di utilizzare gli appositi mezzi meccanici forniti dall'azienda, tipo il muletto.

Pubblicità

In questo caso, non vengono indicati limiti di età o di ore di lavoro, quindi si presume che il contratto sia full-time. Anche per questa posizione è previsto un periodo di formazione.

È da ricordare che tra le posizioni ricercate ci sono anche il commesso specializzato, l'apprendista addetto vendite, il Capo filiale e ruoli da impiegato presso la sede centrale di Verona.

Domanda di lavoro in Lidl

La candidatura a una delle posizioni da addetto presenti in Lidl può essere eseguita online.

Per la precisione, è sufficiente digitare "Lidl lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca per ottenere il link alla pagina delle Offerte di lavoro. Cliccando quest'ultimo, comparirà immediatamente l'elenco delle figure ricercate, divise per data di inserimento. Il successivo click sul pulsante "Visualizza dettagli" mostrerà la descrizione della posizione scelta e in più anche il pulsante "Invia la tua candidatura", grazie al quale si potrà ultimare la procedura di invio del proprio curriculum.