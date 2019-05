Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per realizzare una serie web/televisiva dal titolo Ladri di barzellette. La serie in questione, diretta da Daniele Gaeta e prodotta da Pagi Company verrà poi girata nei prossimi mesi, entro la fine comunque del prossimo autunno, tra Torino città e provincia. È possibile candidarsi sia presentandosi personalmente ai casting che mediante l'inoltro online della propria personale documentazione.

Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di comparse e modelli, di varie età e appartenenti a diverse etnie, per realizzare un servizio foto/video, di carattere commerciale, che verrà poi effettuato tra qualche tempo a Milano.

Una serie web/tv

Per la realizzazione di una nuova d interessante serie web/tv, prodotta da Pagi Company e dal titolo Ladri di barzellette, sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici. Le riprese della nuova serie, diretta dalla regista Daniele Gaeta, verranno poi effettuate a Torino e provincia tra estate e autunno.

Casting per una serie web/tv e per un servizio foto/video

In particolare, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 25 e 50 anni, tutti in possesso di precedenti esperienze di carattere recitativo, se possibile residenti nell'ambito del Piemonte. Gli interessati che intendono candidarsi devono presentarsi direttamente giovedì 30 maggio a Torino, presso la sala casting di Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari 40/E), dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 18. In sede di selezioni occorre proporre un breve monologo a tema commedia/comico.

Quanti invece preferiscono presentare la propria candidatura online devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, eventuale showreel a precedenti performance e almeno due fotografie recenti (in primo piano e a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: pagicompany@gmail.com.

Un servizio foto/video

Per la realizzazione di un interessante servizio foto/video di carattere commerciale, sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse e modelli.

In particolare, la richiesta è orientata verso soggetti di varie età e etnie, anche senza particolare esperienza, per la realizzazione di un servizio fotografico/video di tipo commerciale da realizzarsi poi a Milano in data ancora in via di definizione. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura all'indirizzo di posta elettronica oneinchpunchphotos@gmail.com, indicando i propri dati personali e di contatto e allegando foto, curriculum e quanto ritengano possa essere utile ai fini di un'adeguata valutazione.