Sono aperte le selezioni per la ricerca di varie figure di differenti età per realizzare un importante short film dal titolo Wavesland. Le riprese si svolgeranno poi in provincia di Lecce. Sono inoltre in corso i casting per reperire comparse e figure varie per una nuova interessante web serie, da girarsi a breve tra Genova e zone limitrofe.

Uno short film

Per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo Wavesland, diretto dal regista Francesco Lorusso e prodotto da Fluid Produzioni, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie.

Le riprese si terranno poi tra Capo di Leuca e dintorni, in provincia di Lecce, nel corso del mese di settembre 2019. In particolare, la richiesta in questione è attualmente indirizzata versi uomini di età compresa tra 50 e 70 anni e ragazzi e ragazze tra 11 e 14 anni. Entrando ulteriormente nel dettaglio, tra gli uomini si selezionano soggetti calvi, soggetti con baffi e pochi denti, soggetti con viso 'rovinato' e alquanto magri. Si cercano anche anziani con capelli bianchi e dall'aspetto pacato.

Casting per uno short film e una web serie

Invece, tra i ragazzi e le ragazze verranno selezionati soggetti dai capelli neri e folti, con viso pulito e qualche lentiggine, ma anche soggetti dal viso maturo, con lineamenti 'spigolosi' e struttura fisica longilinea, oltre a soggetti molto bassi di statura, carnagione scura e sguardo schivo. Gli interessati che intendono candidarsi devono inviare due fotografie, in primo piano e a figura intera, unitamente ai propri dati personali e di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: castinglaterradelleonde@gmail.com. Le selezioni si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione, dopo un'accurata valutazione relativa alla documentazione inoltrata.

Una web serie

Per realizzare una nuova interessante web serie, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente tra Genova e dintorni, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e comparse, dai 7 anni in avanti. I casting della serie, prodotta da giovani genovesi, si svolgeranno poi il prossimo 15 giugno, esclusivamente su convocazione, a Bogliasco (Genova). Gli interessati devono far riferimento alla pagina Instagram "pjwebseries.ita", dove possono trovare ogni altra indicazione, inviando dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum.

Si precisa che l'inoltro della candidatura di minorenni deve essere effettuata esclusivamente a cura dei genitori o dei relativi tutori legali.