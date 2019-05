Sono attualmente aperte le selezioni di attrici per la realizzazione di un nuovo cortometraggio diretto da Lorenzo Ferrò, che verrà poi girato a Torino verso la fine del mese di giugno. Sono poi in corso le selezioni di figuranti, in possesso di notevole conoscenza e abilità nell'ambito dei social, per un importante evento commerciale che si terrà prossimamente a Milano e finalizzato al lancio di un nuovo locale.

Un cortometraggio

Per realizzare un cortometraggio dal titolo Puntinipuntinipuntini, diretto dal regista Lorenzo Ferrò, l'associazione culturale Collettivo Divanos seleziona attrici.

Pubblicità

Pubblicità

Le riprese verranno effettuate a Torino dal 28 al 30 giugno prossimo. In particolare, la richiesta è orientata verso una donna tra 21 e 28 anni, con una buona esperienza attoriale alle spalle e di bella presenza. I casting si svolgeranno a Torino lunedì 3 giugno, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle ore 17:30, presso la sala casting di Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari, 40/E). Le interessate che intendono candidarsi devono presentarsi direttamente, portando un monologo liberamente scelto dall'ambito cinematografico o teatrale.

Casting per uno short film e un importante evento

Al fine di reperire ulteriori informazioni e dettagli è possibile inviare una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica produzione.divanos@gmail.com. Si può comunque far riferimento anche al sito internet della commissione cinematografica prima indicata.

Un importante evento

Per realizzare un importante evento di carattere commerciale a Milano, sono in corso le selezioni di figuranti. L'evento, connesso al lancio si un nuovo locale a Milano, per l'esattezza una gelateria, si terrà poi nel corso della seconda metà del mese di giugno 2019.

Pubblicità

In particolare, la richiesta è indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti a Milano o in zone limitrofe, in possesso di rilevanti abilità e dimestichezza coi social network e soprattutto con Instagram. Questo è dovuto al fatto che successivamente le persone selezionate dovranno creare delle stories e pubblicare dei post per l'evento in questione proprio su Instagram, citando ogni volta brand e logo relativi al nuovo locale.

Gli interessati che intendono presentare la propria personale candidatura, devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie, unitamente a tutto quanto ritengano possa essere utile ai fini di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: mirrorprodcasting@gmail.com.