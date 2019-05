Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Wobinda Produzioni, per la realizzazione di alcuni importanti programmi televisivi, in onda sui canali Mediaset e sulle reti Rai. Tra i programmi in questione è possibile menzionare Colorado, in onda su Mediaset.

Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di un cortometraggio di ECM Produzioni, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma.

Wobinda Produzioni

Wobinda Produzioni, una nota e importante casa di produzione operante principalmente in ambito televisivo, sta portando in tour in ogni parte d'Italia vari casting. E' possibile menzionare il Colorado Casting Tour, alla ricerca di nuovi comici. A tal proposito, a tutte le selezioni che verranno organizzate sarà sistematicamente presente uno dei comici del programma Tv dal titolo Colorado, ovvero Raffaele D'Ambrosio, che presiederà i vari eventi in giro per l'Italia.

Casting per la nuova edizione di Colorado e per uno short film

Gli interessati che intendono presentare la propria personale candidatura devono far riferimento all'indirizzo di posta elettronica: casting@wobindaproduzioni.com, inoltrando la propria richiesta di partecipazione corredata di dati personali, riferimenti di contatto, foto, curriculum artistico e un eventuale video dimostrativo concernente le proprie abilità comiche. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli è consigliato comunque di visionare previamente il sito web di Wobinda Produzioni, incaricata ufficialmente da parte di Rainbow S.p.A.

e Colorado Film per l'organizzazione di questo tipo di tour, o la pagina ufficiale Facebook della casa di produzione. Sempre Wobinda Produzioni sta portando in tour i casting per lo Zecchino d'Oro e per altri noti programmi televisivi, sia in onda sui canali Mediaset che sulle reti della Rai. Anche in questo caso gli interessati devono far riferimento al sito web o alla pagina ufficiale Facebook della casa di produzione.

Uno short film

Per la realizzazione di un interessante cortometraggio di genere horror sono attualmente in corso le selezioni.

Le riprese verranno poi effetuate a Roma verso la fine del prossimo mese di giugno. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso due ragazze di età compresa tra 18 e 25 anni. Le interessate devono inviare entro e non oltre il prossimo 7 giugno i dati personali, riferimenti di contatto, tre fotografie e ogni altra indicazione ritengano utile al fine di u'adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: ecmproduzioni@gmail.com.