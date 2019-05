Oggi, mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 12:00, scadrà il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione al concorso su base nazionale per la selezione di 3000 Navigator. Per l'invio della domanda sul sito dell'Anpal è necessario avere uno dei seguenti codici: Pin Inps o le credenziali SPID oppure CNS (carta nazionale dei servizi). Il numero delle domande pervenute su scala nazionale sono nell'ordine di diverse migliaia, se si pensa che nella sola Sicilia sono arrivate quasi 17 mila domande.

Bando di concorso navigator: 100 i quiz

Le regioni d'Italia con maggiori posti disponibili risultano essere la Campania (nella quale 274 posti sono disponibili nella sola provincia di Napoli), a seguire troviamo la regione Lombardia con 329 posti e al terzo posto troviamo la regione Puglia con 248 posti (la regione con minori posti, appena 6, è quella della Valle d'Aosta). La provincia di Sondrio in base al numero di posti disponibili, garantirebbe maggiori possibilità di assunzione.

Prova scritta concorso navigator

I navigator selezionati avranno il compito di affiancare gli operatori dei Centri per l’Impiego, al fine di valorizzare le politiche attive regionali inerenti i soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

La prova di selezione prevederà di rispondere a 100 domande con risposta multipla riguardanti differenti argomenti (le opzioni di risposta saranno quattro, soltanto una sarà la risposta esatta). Gli argomenti oggetto delle domande spaziano dalla cultura generale, alla logica, informatica, economia aziendale e molto altro (dovrebbero esserci 10 domande per ogni differente argomento). Al termine della procedura concorsuale i candidati che supereranno la prova (voto minimo per poterla superare è di 60/100) saranno inseriti nella graduatoria di merito stilata su base provinciale (a parità di punteggio ottenuto nella prova, sarà selezionato il candidato con il miglior voto di laurea e più giovane).

Le graduatorie provinciali dei vincitori dovrebbero essere pubblicate entro 7 giorni dalla conclusione dell’ultima sessione d’esame. I candidati idonei ma non vincitori di concorso (fermo restando il raggiungimento del punteggio minimo di 60/100), potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, per rispondere ad esigenze di copertura di posizioni in province limitrofe a quella in cui si è presentata domanda. Lo stipendio dei navigator sarà identico su base nazionale, esso sarà di circa 1.600 euro netti al mese più un 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l’espletamento dell’incarico (come ad esempio benzina, vitto e alloggio).

Il contratto di assunzione prevederà una collaborazione con l'Ente Anpal per due anni ovvero durerà fino al 30 aprile 2021 (le assunzioni potrebbero avere inizio già nel mese di giugno). Il compenso lordo annuo sarà pari a euro 27.338,76.