Sul sito del comune di Parma è stato pubblicato un bando di concorso per selezionare due figure professionali da inserire con la mansione di istruttore educativo d'infanzia. Il termine per presentare la propria candidatura è il 17 giugno 2019 alle 23:59. Dopo tale orario non è più possibile inviare la propria domanda poiché il sistema non lo permette. È stato bandito un concorso pubblico dall'azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano Vasto Chieti per selezionare 30 figure professionali da inserire con la mansione di infermiere. Il limite per inviare la propria candidatura è il 3 giugno 2019.

Bando di concorso per due posizioni da istruttore educativo d'infanzia

Il Comune di Parma ha indetto una selezione pubblica per assumere a tempo indeterminato istruttori tecnici educativi dei nidi d'infanzia. Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: laurea triennale in scienze dell'educazione della formazione della classe L19 oppure laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria. Possono partecipare anche i candidati in possesso dei seguenti titoli, purché conseguiti entro il 31 agosto 2015: diploma di maturità magistrale; diploma di maturità dal liceo socio-psico-pedagogico; diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali; diploma di laurea in scienze dell'educazione.

Alla domanda di partecipazione è necessario allegare la copia del proprio documento di identità in corso di validità e la ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10. Chi è ammesso al concorso deve sostenere tre prove: due scritte e una orale. La prima prova scritta consiste in quesiti con risposta chiusa o aperta; la seconda prova scritta ha un contenuto teorico-pratico con la redazione di un testo dove si deve spiegare la modalità di approccio in situazioni proprie dei nidi di infanzia; la prova orale consiste in un colloquio individuale sulle tematiche delle prove scritte.

Bando di concorso per infermiere

L'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano Vasto Chieti ha emanato un pubblico bando di concorso per selezionare 30 figure professionali da inserire con la mansione di infermiere. Al fine di partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani o appartenere a uno degli Stati membri; avere una situazione psico-fisica idonea per la mansione per la quale si concorre; avere conseguito un diploma di laurea di primo livello in infermieristica; essere iscritto all'ordine delle professioni infermieristiche; non essere stati esclusi dall'elettorato attivo.

La domanda deve essere compilata online ed è necessario che il candidato sia in possesso di indirizzo Pec (posta elettronica certificata). In caso di compilazione errata è possibile modificare i dati inseriti all'interno del format presente sul sito dell'azienda sanitaria locale 02 Lanciano Vasto Chieti. Dopo avere compilato la domanda ed averla inviata questa deve essere stampata dal candidato, se esso è ritenuto adatto a partecipare al concorso la stessa deve essere esibita per potere partecipare.

È, altresì, necessario allegare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro 10. In caso di un esubero di candidature l'Ente emanatore del concorso si riserva la facoltà di effettuare una prima scrematura attraverso una prova preselettiva. Le prove di esame sono tre: prova scritta, prova pratica e prova orale. La prova scritta prevede risposte a quesiti sintetici su infermieristica clinica generale e specialistica, modelli organizzativi assistenziali infermieristica di comunità nella cronicità e disabilità, miglioramento della qualità e gestione del rischio clinico applicati ai processi assistenziali, somministrazione di terapie e farmaci ed elementi di farmacologia, elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale; nella prova pratica il candidato deve eseguire tecniche specifiche e atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; nella prova orale il candidato è interrogato sugli argomenti della prova scritta e della prova pratica, nonché deve dimostrare di essere in grado di utilizzare i principali sistemi informatici e di conoscere almeno una lingua straniera tra inglese e francese. Il punteggio massimo che ogni singolo candidato potrà conseguire è di 100 punti così ripartiti: 30 punti per i titoli e 60 punti per le prove di esame. Il punteggio per le prove di esame sono così ripartite: 30 punti massimi per la prova scritta, 20 punti massimi per la prova orale e 20 punti massimi per la prova pratica.