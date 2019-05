Da poche ore è uscito il decreto dell'annunciato Concorso Ordinario per la Scuola dell'Infanzia e Primaria. E' possibile visionare l'intero testo sulla Gazzetta Ufficiale. Cerchiamo di seguito di indicare, in sintesi, tutto ciò che c'è da sapere per la partecipazione allo stesso.

I requisiti di accesso

Innanzitutto vediamo di capire chi avrà il titolo necessario e sufficiente per poter partecipare a questo concorso.

Saranno ammessi:

tutti gli insegnanti possessori di diploma magistrale o anche diploma di scuola magistrale ad indirizzo linguistico, purchè conseguiti entro l'a.s 2001/2002;

o anche purchè conseguiti entro l'a.s 2001/2002; conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione Primaria ;

; per il sostegno è necessario essere anche in possesso dell'apposito titolo di specializzazione.

Le prove

Il concorso si articolerà in due prove, una scritta e una orale.

Concorso ordinario infanzia e primaria, uscito il decreto

Sarà eventualmente prevista anche una prova preselettiva laddove il numero dei partecipanti fosse superiore quattro volte il numero dei posti messi a concorso (possibilità molto probabile data la previsione del numero di candidati).

La prova preselettiva verterà su tematiche logiche, comprensione del testo e conoscenza della normativa scolastica. Il suo superamento servirà alla prosecuzione nel concorso stesso, ma il punteggio ottenuto non andrà a sommarsi alla votazione finale con cui posizionarsi nella graduatoria di merito.

La prova scritta avrà durata di, al massimo, 180 minuti. Si articolerà in tre quesiti, di cui due aperti, attinenti tematiche differenti a seconda che si concorra per il posto comune o di sostegno. Invece, il terzo quesito, uguale per entrambi, consterà di otto domande a risposta chiusa testante la lingua inglese.

La prova orale consisterà infine in una progettazione didattica di durata non superiore ai 30 minuti. Durante questa prova verrà anche valutata la conoscenza della lingua inglese.

Il programma di studio potrà essere consultato nell'Allegato A del decreto, non appena verrà pubblicato.

Come partecipare

Intanto si dovrà attendere l'uscita del bando per conoscere le date certe. A decorrere dalla data indicata nel bando stesso intercorrerà un intervallo di tempo pari a 30 giorni.

Le modalità di partecipazione saranno indicate sempre nel bando, ma con ogni probabilità sarà ammessa solo la presentazione della domanda di ammissione tramite il portale Istanze Online. Inoltre sarà ammesso partecipare solo ed esclusivamente per un'unica regione, ma per più di una classe di concorso.

Si potrà dunque eventualmente concorrere per tutte e quattro le classi di concorso: infanzia comune, infanzia sostegno, primaria comune, primaria sostegno. L'importante è il possesso dei suindicati requisiti.

L'adesione prevede inoltre il pagamento di un contributo pari a 10€ per ogni classe di concorso.

Si attendono ulteriori dettagli da parte del MIUR.