Il concorso per Dsga sta davvero per entrare nel vivo. È iniziato infatti il conto alla rovescia per le migliaia di italiani che hanno rivolto l'attenzione a questa selezione nel tentativo di riuscire a trovare un posto di lavoro. Sono 2004 i posti a disposizione.

A partire dal giorno 11 giugno sono in calendario le prove preselettive di questo concorso e dunque cresce l'attesa per conoscere la banca dati. Ma quando sarà pubblicata?

La banca dati 20 giorni prima

La banca dati che riguarda i 4000 quesiti presenti in questo concorso sarà resa nota almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. Sarà pubblicata sul sito internet del Miur e dunque è davvero iniziato il countdown per i tanti che prenderanno parte a questo primo esame computer based.

Concorso Dsga: banca dati in arrivo per la preselettiva

Facendo due rapidi calcoli, considerando che la prova è in calendario per il giorno 11 giugno (ma si continuerà anche il 12-13) la banca dati potrebbe essere pubblicata tra il 21 e il 22 maggio, dunque nella prossima settimana. Da quel momento in poi bisognerà concentrarsi sulle domande e cercare di eliminare ogni dubbio riguardo la propria preparazione. Impossibile ricordare tutte le risposte a memoria, ovvio, ma la banca dati indubbiamente consentirà di focalizzare l'attenzione sulle tematiche richieste.

Quanto dura la preselettiva e come si svolgerà

Si sa già da tempo com'è organizzata questa prima prova preselettiva che servirà a scremare il numero dei partecipanti. Questa prova durerà 100 minuti e metterà il candidato davanti ad altrettante domande a risposta multipla. Sarà assegnato un punto per ogni risposta esatta, zero invece in caso di errore o di mancata risposta. Ogni candidato saprà di fatto subito il risultato della sua prova, ma dovrà comunque attendere per capire se sarà ammesso a quella scritta o meno. Andranno avanti infatti un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione.

Le materie da studiare

Sono davvero tante le materie che i candidati hanno dovuto affrontare e stanno affrontando in queste settimane. Vale a dire diritto costituzionale, diritto amministrativo e civile, diritto dell’Unione europea, contabilità pubblica, diritto del lavoro, ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni e del personale scolastico. Infine il diritto penale riferito in particolare ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Tutte materie indubbiamente molto impegnative. Con una banca dati in più da studiare e memorizzare in poco tempo per cercare di farsi trovare pronti all'appuntamento con la preselettiva. L'obiettivo, chiaramente, sarà quello di commettere meno errori possibili.