Decathlon è un noto marchio che commercializza prodotti sportivi dal 1976. Nel corso del tempo l'azienda ha cercato di migliorare la progettazione dei suoi articoli stando sempre a contatto con gli ambienti sportivi. Il suo sviluppo ha quindi permesso l'apertura di nuovi punti vendita in Italia e all'estero e la conseguente acquisizione di personale. In particolare, alcune posizioni spesso aperte da questa impresa sono l'addetto vendita, o sport leader, e il magazziniere, o warehouse operative. A queste è possibile candidarsi online tramite una determinata pagina del sito web aziendale.

Decathlon cerca addetti vendita e magazzinieri in tutta Italia.

Due figure ricercate attualmente da Decathlon

Decathlon ha dunque inserito Offerte di lavoro nella sua pagina web dedicata alle carriere. Nello specifico, vi sono due ruoli, molto ricercati, ma chi vuole partecipare alla selezione deve conoscere almeno la lingua inglese.

Il primo di questi è l'addetto vendita. Come esempio di tale posizione si può prendere la ricerca di uno sport leader arrampicata a Bolzano, dove il futuro lavoratore gestirà il reparto dei prodotti inerenti allo sport appena menzionato.

Quindi, egli si occuperà dell'allestimento della vetrina e attuerà tutte quelle politiche commerciali necessarie a favorire l'acquisto da parte del cliente. Poiché il candidato dovrà essere in grado di prendere le decisioni in maniera autonoma, l'azienda predilige persone che esercitano o che siano almeno appassionate di uno sport, in questo caso dell'arrampicata. In generale, si può notare come la posizione dello sport leader è aperta nei negozi Decathlon presenti in varie provincie italiane.

L'altra offerta lavorativa presente sul sito è il magazziniere. L'esempio da considerare può essere la ricerca di un warehouse operative a Brandizzo, in provincia di Torino. Nel caso della figura in questione, il dipendente dovrà garantire che i negozi siano riforniti il prima possibile. Egli avrà inoltre il compito di accogliere la merce che arriva dai magazzini che l'azienda ha all'estero e di gestire le spedizioni. Di conseguenza, soprattutto a questo tipo di addetti si richiede la conoscenza di una lingua tra l'inglese e il francese e la disponibilità a turni di lavoro part-time anche nei giorni festivi.

Come fare la domanda di lavoro online

Come molte altre aziende, Decathlon consente di candidarsi online alle sue offerte lavorative. Per farlo, però, bisogna prima di tutto digitare "decathlon lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e poi cliccare sul primo link che compare. A questo punto, si aprirà una pagina in cui sarà necessario cliccare sulla scritta "Retail" se se si sceglie la posizione di addetto vendita, e su "Logistica" se si sceglie quella di magazziniere.

Ad ogni modo, dopo il click apparirà l'elenco delle figure ricercate recentemente e basterà cliccare su una di esse per leggerne la descrizione. Infine, in fondo a questa ci sono dei riquadri da riempire con i propri dati per completare la procedura di invio del curriculum.