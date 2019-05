Vi sono interessanti Concorsi Pubblici per OSS, assistente sanitario e addetto servizi sociali, con domanda fino al 30 maggio prossimo. I bandi sono stati emanati dall'Azienda Pubblica ai Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi (OSS); dall'ATS Insubria (assistente sanitario) e dal Comune di Cerea per la professione di assistente sociale.

Bando per 25 OSS

L'ASP dei Comuni Modenesi Area Nord indice un bando, per l'assunzione di 25 posti di operatore socio sanitario, di cui 7 posti riservati ai Volontari delle Forze Armate.

Concorso per OSS, assistente sanitario e addetto ai servizi sociali,

Per la partecipazione al concorso, i candidati devono essere in possesso:

Cittadinanza dell'Unione Europea;

Piena idoneità psico - fisica;

Qualifica di Operatore Socio Sanitario;

Patente di Guida categoria B.

Invio della domanda

La domanda deve essere trasmessa all'ente entro il 20 maggio, esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile, nel sito 'aspareanord'. Alla domanda è necessario allegare, la ricevuta della tassa concorsuale di € 10,00. Per ulteriori requisiti è possibile scaricare l'intero bando, nel sito aspareanord.it/bandi-di-concorso.

Avviso pubblico per assistente sanitario

Il Sistema Socio Sanitario della Lombardia - ATS Insubria ha emanato un avviso pubblico, per l'assegnazione di due posti nel ruolo di assistente sanitario. Tra i requisti specifici è richiesto:

Laurea triennale appartenente alla classe ministeriale SNT4;

Oppure, diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento;

Iscrizione all’albo professionale.

Domanda di ammissione

Coloro che intendono presentare l'istanza di partecipazione potranno farlo con uno dei seguenti modi: consegna a mano o tramite terzi, all’ufficio protocollo dell’ente; spedita a mezzo raccomandata, oppure tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre il giorno 20 maggio. Il testo completo dell'avviso è reperibile nel sito: ats-insubria.it.

Concorso per addetto ai servizi sociali

Il Comune di Cerea, in provincia di Verona, deve selezionare un istruttore direttivo addetto ai servizi sociali. Gli interessati hanno conseguito: un diploma di Laurea in servizio Sociale o altri titoli afferenti, tra cui una laurea in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, con iscrizione al relativo albo professionale.

Presentazione della domanda

Sarà possibile presentare la domanda fino al 30 maggio, mediante una delle seguenti modalità: invio a mezzo posta certificata; presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune; oppure spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Oltre ai documenti richiesti, i partecipanti dovranno allegare la tassa di concorso di € 10,00. Ricordiamo che il bando è pubblicato, sul sito del Comune Cerea.