Leroy Merlin è un'azienda nata nel 1923. È partita vendendo i beni lasciati dai militari dopo la guerra, ma nel corso degli anni ha diversificato la sua attività distributiva. Infatti, attualmente si occupa della vendita di prodotti riguardanti il bricolage, attraverso negozi aperti in Italia e all'estero. Per gestire questi ultimi, si può notare come l'impresa in questione abbia inserito Offerte di lavoro nel suo sito web. Tra queste, spicca la ricerca di venditori sia a contratto full-time che weekend. Dallo stesso sito è possibile inoltre candidarsi online alla posizione che si ritiene più idonea.

Leroy Merlin cerca venditori full-time e a weekend in tutta Italia

Gli addetti vendita ricercati attualmente da Leroy Merlin

Come anticipato, Leroy Merlin ha aggiunto posizioni lavorative anche questo mese in un'apposita pagina web. La maggior parte di queste riguardano la ricerca di un venditore, specializzato e non, che sia disposto a lavorare negli orari richiesti dall'azienda. Inoltre, per tali ruoli l'azienda riserva due tipi di contratto di lavoro.

Il primo caso è infatti l'addetto vendita a tempo pieno. Si può prendere come esempio il venditore specialista mondo comfort richiesto nel negozio di Milano Lissone.

La persona scelta dovrà guidare il cliente nell'acquisto di uno specifico prodotto, ovvero le porte e le finestre. Dunque si cerca qualcuno che abbia una laurea o un diploma nel settore del design, dell'arredamento o della progettazione, e che sia in possesso di almeno 3 anni di esperienza. L'orario di lavoro sarà indicativamente dalle 11.30 alle 20.30, con un'ora di pausa, e per i primi 6 mesi sarà a tempo determinato.

L'altro caso da menzionare è il venditore nei weekend. Un esempio di tale posizione è la ricerca di weekendisti nella sede di Bari S.

Caterina. Per questo ruolo si cercano studenti universitari che siano disposti a lavorare il sabato e la domenica. Dunque si tratta di 16 ore lavorative. Non viene nominata la richiesta di una qualche esperienza ma nella descrizione offerta dal sito web aziendale si dice che al ragazzo verrà garantito un adeguato addestramento.

Come fare la domanda di lavoro online

Per candidarsi online alle posizioni aperte di recente da questo noto marchio del fai da te bisogna innanzitutto digitare "Leroy Merlin lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca.

In questo modo si otterrà un link da cliccare e che condurrà alla pagina del sito aziendale dedicata alle carriere. All'interno di questa, si posso osservare alcune offerte e poi la scritta verde "Scopri tutte le posizioni" che mostrerà l'elenco completo di tutte le figure ricercate attualmente in varie località d'Italia. A questo punto, non resta che cliccare sul ruolo scelto e sul pulsante verde "Invia candidatura per offerta di lavoro" presente nella schermata che compare.

Tale operazione servirà per registrarsi al sito di Leroy Merlin così da ultimare la procedura di invio del curriculum.