Sono state fissate nuove date per i casting di due noti programmi televisivi di Maria De Filippi, e cioè per Amici e il Trono Over di Uomini e donne. Tutte le selezioni in questione si svolgeranno prossimamente a Roma, in alcuni casi alla presenza di noti personaggi tra cui la cantante Alessandra Amoroso. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per una Serie TV prodotta da Wildside. Le prossime si terranno a Palermo.

'Amici' e Trono Over

Come è stato anticipato in alcuni precedenti articoli sono in corso le selezioni per noti programmi televisivi, entrambi in onda sulle reti Mediaset e condotti da Maria De Filippi.

Per due di questi, ovvero per Amici e per il trono over di Uomini e Donne, sono state fissate nei giorni scorsi nuove date di casting. Per quanto concerne Amici, il 25 e il 26 giugno si terranno a Roma delle selezioni per ballerini alla presenza del noto coreografo Giuliano Peparini. A seguire, sempre nella Capitale, il 2 luglio si terrà un casting incentrato sui cantanti alla presenza di Alessandra Amoroso. Gli interessati a partecipare alle selezioni indicate devono far riferimento al sito web di Witty Tv, compilando il form online presente alla sezione casting del programma.

Va però ulteriormente precisato che quanti desiderano prendere parte nello specifico alle selezioni del 2 luglio, nella parte del form in cui si deve parlare un po' di se stessi devono assolutamente inserire quanto segue: '#Alessandra Amoroso'. Per quanto riguarda poi i casting per il Trono Over di Uomini e Donne, le prossime ai svolgeranno a Roma il 25 giugno, presso gli Studi Elios di Via Tiburtina, 1361 (dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle ore 17).

In questo caso è possibile presentarsi direttamente, portando con sé un proprio documento di identità. Chi lo desidera può comunque inviare la propria candidatura compilando l'apposito form presente sul sito web di Witty Tv. Oltre ad Amici e al Trono Over sul sito in questione è comunque possibile candidarsi anche per altri programmi televisivi nonché per il Trono Classico di Uomini e Donne.

Una serie tv

Ancora casting per una serie televisiva prodotta da Wildside che verrà diretta da Niccolò Ammaniti.

A tale proposito si cerca tuttora una bambina tra 6 e 9 anni, con occhi di color marrone e capelli scuri. I genitori delle bambine desiderose di partecipare alle prossime selezioni, devono accompagnare le proprie figlie martedì 25 giugno a Palermo, presso Bottega 4 dei Cantieri Culturali (Zisa), fin dalla mattinata. È sufficiente la presenza per ogni bambina di un genitore (o di un tutore legale), ma è assolutamente necessario presentare l'autorizzazione di entrambi i genitori, in relazione soprattutto a fotografie e riprese.