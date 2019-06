Sono partite le selezioni per la prossima edizione del ben noto talent Amici, condotto da Maria De Filippi e in onda sulle reti Mediaset. I prossimi casting si svolgeranno alla presenza di Stash dei The Kolors. Si tratta di una occasione davvero imperdibile per quanti aspirano ad essere ammessi al celebre talent televisivo e che magari sono anche fans del cantante. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un importante progetto teatrale del Teatro Instabile.

Stash e 'Amici'

Le selezioni per la prossima edizione di Amici, il noto talent di successo in onda sulle reti Mediaset e condotto da Maria De Filippi, sono già iniziate, come peraltro vi avevamo dato notizia in un nostro precedente articolo. Ora però dobbiamo segnalare la importante opportunità, offerta da Witty TV e non solo, di partecipare a un casting alla presenza di uno dei giudici del programma, ovvero Stash dei The Kolors. Le selezioni in questione si terranno il prossimo 11 giugno e gli interessati a parteciparvi sono tenuti a far riferimento al sito web di Witty TV e alla relativa pagina riguardante Amici.

Casting per 'Amici' con Stash dei Kolors e un'altra importante selezione

All'atto della compilazione dell'apposito form online, in cui peraltro dovranno inserire i propri dati, riportare quelli del proprio codice fiscale e i riferimenti di contatto, allegando inoltre due fotografie (di tipo frontale), in primo piano e a figura intera e un video recente di una propria performance artistica, quanti desiderano essere presenti alle selezioni a cui sarà presente il noto cantante dovranno scrivere, nella sezione in cui solitamente i candidati raccontano di se stessi, quanto segue: '#STASH'. I casting si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, martedì 11 giugno. Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo al sito di Witty TV.

Un progetto teatrale

Per la realizzazione di un interessante progetto teatrale, di tipo sperimentale e strettamente correlato al Teatro Instabile, sono aperte attualmente le selezioni finalizzate alla ricerca di uno sceneggiatore. Il candidato ideale per questo tipo di richiesta deve possedere in modo rilevante attitudini alla scrittura innovativa, con forti abilità di improvvisazione e creatività, oltre a risiedere nella Capitale. Gli interessati possono visionare previamente il sito web del Teatro Instabile o inviare direttamente la propria candidatura, corredata di dati personali e di contatto, allegando inoltre il proprio curriculum artistico-professionale e una sceneggiatura scritta per un lungometraggio, al seguente indirizzo di posta elettronica: teatroinstabilecoop @ gmail.com.