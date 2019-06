I poco più di 53mila candidati preselezionati sosteranno il test selettivo per diventare navigator nei giorni di martedì 18 (inizieranno i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera C, estratta alla presenza della Commissione di Vigilanza), mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, in sessioni distinte. Il test selettivo costituito da 100 domande a risposta multipla, da concludere in 1 ora e 40 minuti, mira a selezionare 2980 navigator, il cui compito sarà quello di affiancare i Centri per l'Impiego nella selezione di offerte di lavoro per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

I candidati selezionati dovranno recarsi nel giorno ed ora stabiliti presso la sede di svolgimento della prova, ovvero la Fiera di Roma. L'ingresso da utilizzare sarà quello Nord, il Padiglione numero 9 per il check-in e per le informazioni su come raggiungere il punto di identificazione. Prima dell'inizio del test si provvederà alle operazioni d'identificazione, pertanto i candidati dovranno portare con sé un documento di riconoscimento valido e la copia della richiesta d'iscrizione al concorso.

Concorsi navigator presso la Fiera di Roma

La sede del test Fiera di Roma

La sede della prova selettiva, ovvero la Fiera di Roma, dispone di 5000 posti auto e potrà essere raggiunta mediante differenti mezzi: in auto dal Grande Raccordo Anulare occorrerà prendere l'uscita 30 in direzione Fiumicino. L'indirizzo da raggiungere per l'ingresso Nord è via Portuense 1645-1647. In treno occorrerà prendere il Treno FL 1 in direzione Fiumicino e scendere alla fermata Fiera Roma. Per i candidati che arriveranno a Roma in aereo occorrerà prendere dall’aeroporto di Roma Fiumicino il treno FL 1 fermata Fiera di Roma: dall'aeroporto alla Fiera il tempo stimato è di 10 minuti. Inoltre è previsto anche un servizio pubblico di collegamento Sit Bus Shuttle tra l'aeroporto di Fiumicino e il polo fieristico.

Le assunzione dei candidati vincitori

I 2980 navigator selezionati verranno assunti direttamente dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal). Il contratto di lavoro sarà per due annualità. I candidati vincitori di concorso si conosceranno entro 7 giorni dall'ultima prova d'esame, essendo il 20 l'ultimo giorno d'esame, con molta probabilità entro fine mese di giugno si potrebbero già avere le graduatorie ufficiali. I candidati risultati idonei dovrebbero essere assunti nei prossimi 24 mesi.

Il punteggio minimo previsto per poter superare il test è di 60/100, ogni risposta corretta vale un punto, meno 0,40 le risposte sbagliate, zero punti le risposte non date.