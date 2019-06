Casting aperti per la ricerca di voci nuove per Radio Dimensione Suono Roma e selezioni in corso di figuranti, coristi, attori, ballerini e altre figure per partecipare a un musical incentrato su Michael Jackson a Milano.

Radio Dimensione Suono Roma

Sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di voci nuove per Radio Dimensione Suono Roma. Il tutto si svolgerà nell'ambito di Speaker Factory. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso maggiorenni che non abbiano ancora superato i 40 anni di età, possibilmente dotati di forte personalità, di buona conoscenza della musica, nonchè di spiccate capacità nell'ambito della conduzione radiofonica e dell'intrattenimento.

Pubblicità

Pubblicità

Si richiedono inoltre una buona dizione e una adeguata conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi non è comunque necessario aver avuto precedenti esperienze nel settore, ma può essere sufficiente dimostrare di avere le capacità e le abilità indicate. Tuttavia, quanti hanno già lavorato in ambito radiofonico possono portare con sé, in sede di selezioni, una demo su USB o Micro SD e il proprio curriculum. I casting si svolgeranno poi a Roma il prossimo 3 luglio, a partire dalle ore 9, presso il Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244).

Pubblicità

Gli interessati a prendervi parte devono registrarsi entro e non oltre le ore 24 di lunedì 1 luglio sul sito web di Dimensione Suono Roma, iscrivendosi subito dopo ai casting. Quanti sono già registrati sul sito della radio possono limitarsi a cliccare su 'Partecipa'. Per ricevere ulteriori informazioni si può inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica: speakerfactory @ dsr.it. Il giorno dei casting, mentre i candidati saranno in attesa di effettuare i provini radiofonici, saranno tenuti a registrare le proprie stories e i video verranno poi pubblicati sul sito dell'emittente radiofonica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Tra tutti ne verranno poi scelti tre, soprattutto in base all'originalità, e i loro autori potranno poi prendere parte, nel corso di questa estate, ad una trasmissione della radio.

Un musical

Per la realizzazione di un musical su Michael Jackson sono tuttora aperte le selezioni di figure varie per una importante compagnia di Milano. In particolare, la richiesta è orientata verso ambosessi di età compresa tra 18 e 30 anni, tra cui figuranti, mimi, comparse, ballerini di hip hop (old school), coristi uomini di origine nordafricana (registro corale black) in possesso di adeguate capacità recitative e un attore di origine nordafricana.

Gli interessati devono inoltrare la propria candidatura a info @ ballettoitaliano.it, allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico, indicando dati personali e riferimenti di contatto.