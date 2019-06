Nella Gazzetta Ufficiale n° 50 del 25 giugno sono stati resi noti nuovi Concorsi Pubblici per differenti professioni. I posti messi a concorso verranno espletati presso la regione Lazio, per l'assunzione di 200 unità di esperto mercato - servizi per il lavoro e 25 unità di esperto comunicazione e relazioni istituzionali, e presso il Comune di Vercelli per quanto concerne il ruolo di direttore tecnico socio culturale.

Regione Lazio: bando per esperto di mercato e comunicazione e relazioni istituzionali

La Regione Lazio ha emanato dei nuovi bandi, per il reclutamento di 200 posti di esperto mercato e servizi per il lavoro e 25 posti di esperto comunicazione e relazioni istituzionali.

Possono prendere parte ai suddetti concorsi, i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso di specifiche lauree.

Esperto mercato e servizi per il lavoro:

LM-56 Scienze dell’economia;

LMG/01 Giurisprudenza;

LM-51 Psicologia

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione;

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

LM-52 Relazioni internazionali;

LM-85 Scienze pedagogiche;

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione;

Altri titoli afferenti.

Esperto comunicazione e relazioni istituzionali:

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione;

LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità;

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

L-39 Servizio sociale;

L-40 Sociologia;

Altri titoli afferenti come indicato nel bando.

Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione per entrambe le professioni, devono essere inviate in formato Pdf, esclusivamente tramite apposita sezione rinvenibile, all’indirizzo: regione.lazio.it\concorsigiunta, entro e non oltre il prossimo 25 luglio. Per il ruolo di esperto mercato e servizi per il lavoro è previsto il pagamento della tassa di concorso di euro 10,33. I bandi integrali sono reperibili, nel sito della Regione Lazio, alla voce 'bandi di concorso'.

Concorso per direttore tecnico socio culturale

La città di Vercelli indice una selezione pubblica, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti, per la professione di direttore tecnico socio culturale. Tra i requisiti specifici è necessario essere in possesso di:

Laurea in Archeologia;

Oppure, in Archivistica e biblioteconomia;

Oppure, in Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

Oppure, in Sociologia;

Lauree triennale in Lettere o in Servizio Sociale;

Patente di guida di categoria B.

Invio della domanda

Le istanze di ammissione al concorso possono essere inoltrate, secondo una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica semplice o certificata personale, entro il prossimo 25 luglio.

Il bando completo è scaricabile, nel sito internet istituzionale: comune.vercelli.it - nella sezione 'amministrazione trasparente - bandi di concorso.