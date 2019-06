Casting attualmente aperti per una fiction con Lino Guanciale come interprete principale e per uno spettacolo musicale dal titolo Il ragazzo della F.E.B. Opera Pop.

Una fiction

Per la realizzazione di un'importante fiction, incentrata sulla figura del personaggio del commissario Ricciardi, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse. In particolare, per la serie televisiva con il noto attore Lino Guanciale come interprete principale, si cercano uomini di almeno 35 anni, eleganti e di bella presenza, possibilmente con taglia tra il 50 e il 52 e di statura non inferiore a 1,78 cm.

Devono inoltre avere capelli naturali e di lunghezza media, ma disposti eventualmente a farseli tagliare. Si cercano poi donne di almeno 30 anni, particolarmente eleganti e di bella presenza, con capelli naturali. Trattandosi di una fiction ambientata negli anni '30, non verranno ammessi alle selezioni candidati abbronzati, con tatuaggi, sopracciglia rifatte, tagli moderni di capelli, piercing. Gli interessati devono inviare dati personali e di contatto, unitamente a una fotografia in primo piano e una a figura intera (entrambe selfie o recentissime), al seguente indirizzo di posta elettronica: sinossifilmcasting@gmail.com.

In alternativa è possibile servirsi del seguente numero di telefono: 388/ 2573875, inoltrando il tutto tramite whatsapp. I casting si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione e in sede di selezioni sarà necessario portare la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale, nonché il proprio codice Iban. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Taranto.

Uno spettacolo musicale

Sono in corso le selezioni per la realizzazione dello spettacolo dal titolo Il ragazzo della F.E.B. Opera Pop.

In particolare, la richiesta è orientata verso tre attori/cantanti (di età compresa tra 20 e 45 anni), due attrici/cantanti tra 20 e 35 anni, 16 ballerini ambosessi (di età compresa tra 18 e 35 anni). Per attori e attrici verrà notevolmente apprezzata la predisposizione alla danza, mentre per quanto concerne i ballerini/e si valuterà con particolare interesse la dimestichezza con recitazione e canto. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, prenotandosi per le selezioni, entro le ore 23 del prossimo 27 giugno.

A tal proposito, occorre inviare dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: febmusical@gmail.com. Le audizioni si svolgeranno poi il 29 giugno presso il Teatro Comunale di Mendicino, in provincia di Cosenza, esclusivamente su convocazione.