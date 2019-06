Sono attualmente aperte le selezioni di attori e attrici, in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, per la realizzazione di un importante video, prodotto da All Around Factory e le cui riprese verranno successivamente effettuate a Torino. Sono inoltre in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici, in possesso di una buona conoscenza della lingua somala, per realizzare un film co-prodotto da Indyca e S2R Film, le cui riprese verranno poi effettuate tra Italia e Africa.

Un video

Sono in corso le selezioni per realizzare un interessante video prodotto da All Around Factory, le cui riprese verranno effettuate prossimamente a Torino. Nello specifico, si cercano un attore e una attrice entrambi di età compresa tra 25 e 35 anni, snelli, di bella presenza, di madrelingua inglese o, quantomeno, in possesso di una rilevante conoscenza di tale lingua. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: vittoria.adamo@hotmail.com.

E' necessario inviare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre il proprio curriculum artistico-professionale e 2-3 fotografie. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli si può far riferimento allo stesso indirizzo email indicato o in alternativa visionare il sito web di Film Commission Torino Piemonte. I casting si svolgeranno poi (esclusivamente su convocazione) il prossimo 27 giugno a Torino, presso il Modulo 1 della Film Commission Torino Piemonte, a Via Cagliari, 40/e.

Un film

Per la realizzazione di un nuovo film, prodotto in sinergia tra S2R Film e Indyca, due case di produzione cinematografiche, sono aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici. Si precisa che tutti i candidati e le candidate devono avere una buona dimestichezza con la lingua somala. Per presentare la propria candidatura occorre inviare, entro e non oltre il prossimo 30 giugno, dati personali, riferimenti di contatto, alcune foto e il curriculum artistico-professionale, seguendo le indicazioni riportate sul sito internet della casa di produzione Indyca.

Quanti desiderano reperire ulteriori informazioni e dettagli possono comunque servirsi di questo indirizzo di posta elettronica casting@indyca.it o visionare la sezione dedicata ai casting di Film Commission Torino Piemonte. Le riprese del film, dal titolo Samia e diretto dalla regista Yasemin Samdereli, verranno poi effettuate (in parte in Italia e in parte in Africa) tra il mese di giugno del prossimo anno e almeno orientativamente il mese di gennaio del 2021.