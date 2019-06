Attualmente, sono in corso nuove assunzioni da parte di alcune aziende farmaceutiche come Angelini, Chiesi e Roche, per l'inserimento di diverse figure professionali da disporre tramite varie sedi di lavoro situate sul territorio nazionale.

Posizioni aperte a giugno-luglio

La casa farmaceutica Angelini ricerca numerose risorse competenti in veste di commercial intelligence manager, informatore scientifico del farmaco, HR training specialist, farmacista, ISF e HQ medical affairs advisor, da collocare mediante le aree occupazionali di Roma, Abruzzo, Molise, Calabria, Lodi (MI), Venezia, Vicenza, Trento, Santa Palomba-Pomezia (Roma).

Pubblicità

Pubblicità

Ma non termina qui, poiché si selezionano anche profili preparati in stage company manufacturing compliance e marketing, da collocare presso la zona di Ancona. Per visualizzare al meglio tali opportunità lavorative è possibile contattare il sito web ufficiale ''Angelini'' seguendo il percorso ''Lavorare in Angelini > Selezione > Posizioni Aperte''. Da precisare che non viene indicata nessuna data di scadenza.

Il gruppo Chiesi assume con un contratto a tempo determinato e indeterminato ulteriori soggetti preparati in funzione di toxicologist, supervisore produzione, princing and market access manager, technical service engineer, head of Gra-Cmc, senior research scientist-target validation, logistic specialist, regulatory affairs manager far east, Russia and Turkey, analytical scientist, R&D quality assurance pharmacovigilance specialist, da assegnare presso la sede di Parma in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea scientifica;

laurea in CTF, farmacia, tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche, chimica, chimica industriale, biotecnologie industriali, scienze della vita;

diploma di perito in ambito tecnico-scientifico;

laurea magistrale in economia, economia sanitaria o laurea specialistica con accesso al mercato o formazione post laurea;

laurea in ingegneria energetica, industriale, civile, elettrica o meccanica;

ottima padronanza dell'inglese e dell'italiano.

Per visionare in maniera dettagliata tali Offerte di lavoro si può consultare la pagina internet ufficiale ''Chiesi > Opportunità di lavoro Italia''. Da tenere in considerazione che anche in questo caso non viene segnalata alcuna data di scadenza.

Pubblicità

Altre ricerche in atto

La ditta farmaceutica Roche seleziona con un contratto di lavoro a tempo determinato full time ulteriore personale capace con l'incarico di legal affairs specialist, contracts officer, site implementation manager, da accogliere presso le aree di Roma, Monza e Brianza, con i successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in giurisprudenza;

laurea in materie umanistiche;

laurea in business management, ingegneria o settore scientifico;

fluente conoscenza della lingua inglese.

Le domande di partecipazione vanno inoltrate direttamente sul portale online ''Roche > Carriere > Country > Italia'' entro martedì 25 e giovedì 27 giugno 2019, mercoledì 3 luglio 2019.