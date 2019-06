Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per realizzare un importante spot pubblicitario, correlato a prodotti da forno, con riprese da effettuarsi a Torino. Sono inoltre aperte le selezioni di numerose comparse per la realizzazione di un un interessante video della Oki Doki Film e la cui realizzazione verrà poi effettuata a Bergamo entro il mese di giugno.

Uno spot pubblicitario

Per uno spot pubblicitario prodotto da Duel: Film, sono in corso le selezioni di figure varie.

Le riprese verranno poi effettuate verso la fine di questo mese di giugno a Torino. La richiesta è indirizzata verso un uomo di età compresa tra 65 e 70 anni in grado di impastare il pane, trattandosi di uno spot correlato a prodotti da forno. Si cercano poi un bambino e una bambina, entrambi di età compresa tra 6 e 8 anni. I casting si terranno lunedì 17 e martedì 18 a Torino, presso la Sala Casting di Via Cagliari, 40/e, dalle ore 11 alle 17. Gli interessati devono presentarsi direttamente.

Per quanto concerne i candidati minorenni si richiede tassativamente che vengano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci (ovviamente deve trattarsi di maggiorenne). Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare il sito web di Film Commission Torino Piemonte. In alternativa è possibile chiedere eventuali indicazioni facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: aacastingtorino@gmail.com.

Un video di Oki Doki Film

Per realizzare un'importante campagna video della Oki Doki Film, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di varie comparse.

Le riprese verranno poi effettuate prossimamente a Bergamo, per l'esattezza il prossimo 20 giugno. In particolare, la richiesta è indirizzata verso una giovane donna di età compresa tra 35 e 38 anni, per il ruolo di madre, e di un ragazzino tra 12 e 14 anni. Si cercano inoltre alcuni uomini appartenenti alle seguenti fasce di età: dai 35 ai 40 anni, dai 50 ai 55 anni, tra 25 e 30 anni. Si cerca poi un uomo di circa 60 anni di età. La richiesta è poi ulteriormente orientata verso la ricerca di quattro donne, sempre come comparse, tra cui una giovane di 20/25 anni e una di circa 30 anni, nonché una di età compresa tra 40 e 45 anni e una tra 55 e 60 anni.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@okidokifilm.it. Per reperire ulteriori dettagli e informazioni rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook di Oki Doki Film.